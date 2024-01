Qatar 365 vi propone una selezione delle più affascinanti arti visive di Doha, dalla quinta edizione del Qatar International Art Festival al World Wide Walls, iniziativa nata per ampliare la tavolozza dei colori delle aree urbane.

Qatar 365 esplora alcune delle più affascinanti opere d'arte visiva del paese, a partire dalle principali attrazioni esposte in occasione della quinta edizione del Qatar International Art Festival. Con più di 300 artisti provenienti da oltre 60 paesi, il festival è uno dei più grandi in Qatar.

Aadel Haleem ha incontrato Irina Tosheva, una stilista macedone dalla mentalità improntata alla sostenibilità. Irina riutilizza e ricicla qualsiasi tipo di materiale, come i pezzi di vetro trovati in spiaggia che personalizza per farne bottoni di giacche.

L'artista locale Sara Khalid Al Hail ricorda come la sua passione per l'arte sia nata nello stesso periodo in cui il festival muoveva i suoi primi passi, creando così la piattaforma ideale che le ha permesso di mostrare le sue opere.

Ma l'arte visiva in Qatar non si limita a vivere negli spazi al chiuso. Doha ospita anche molti murales. Si tratta di un particolare tipo di arte pubblica che ha vissuto una sua evoluzione anche attraverso iniziative come la World Wide Walls. Jasper Wong, il fondatore di questo progetto, ha raccontato ad Aadel Haleem l'impatto che quest'arte ha sugli spazi urbani e come la percezione del pubblico si sia evoluta positivamente nel corso degli anni.

Laila Humairah ha scoperto perché l'arte è considerata uno specchio della mente e viene sempre più utilizzata come strumento terapeutico e lenitivo. I colori e la creatività possono aiutare a esprimere emozioni laddove le parole non riescono.

Hala Aljaafari è una dei 30 tra artisti e artiste che hanno esposto le loro opere alla mostra Artful Minds della Qatar Foundation. Suo consiglio e incoraggiamento per tutti è quello di prendere un pennello e cimentarsi a fare arte per provare un sollievo immediato.

Che sia esposta in aree pubbliche o allestita in eventi internazionali, in Qatar la scena delle arti visive porta bellezza nella vita quotidiana in tutti i 365 giorni dell'anno.