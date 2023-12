India: esplosione vicino all'ambasciata israeliana a New Delhi

Di Euronews

Nessuno ferito a causa dell'esplosione, ancora sconosciuta la causa. Israele chiede ai suoi cittadini in India di prestare massima attenzione

Nella serata del 26 dicembre il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere di una esplosione vicino alla propria ambasciata a New Delhi, in India.

"Non ci sono vittime - ha proseguito il portavoce del ministero - né tra il personale diplomatico dell'ambasciata né tra i lavoratori locali. Le circostanze dell'incidente sono sotto indagine da parte delle autorità indiane in stretta cooperazione con le forze di sicurezza israeliane".

L'esplosione "potrebbe essere stata un attacco", ha dichiarato il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano in una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Israele ha esortato i suoi cittadini presenti in India, in particolare a New Delhi, a fare attenzione.