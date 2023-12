Qatar 365 ripercorre alcuni dei momenti più iconici del 2023: antiche tradizioni come la pesca delle perle e la tessitura Sadu, cultura affascinante con il teatro indonesiano, gli eventi dedicati ai geek degli anime e alcune delle migliori esperienze gastronomiche da vivere a Doha

Con il 2023 che volge al termine il team di Qatar 365 ripercorre alcuni dei suoi momenti favoriti durante l'anno. Iniziamo dalle esperienze culinarie indimenticabili. Laila Humairah ha avuto modo di provare il barbecue sudcoreano e ha capito perché sta diventando sempre più popolare. Aadel Haleem ha invece partecipato a un tour gastronomico con la food blogger locale Rachel Morris.

Nel 2023 il team ha esplorato alcune delle antiche tradizioni un tempo popolari in Qatar: Laila Humairah ha incontrato una maestra tessitrice Sadu che mantiene viva l'arte tramandandola alle generazioni future; Charlotte Dubenskij è salita in barca per raggiungere la costa della penisola con uno degli ultimi sub in Qatar a praticare la pesca delle perle; Aadel ha trascorso del tempo con un falconiere qatariota che ha condiviso la sua passione e conoscenza con i figli.

A inizio anno si è svolta l'iniziativa "Anni della Cultura": Laila ha assistito a una performance teatrale indonesiana, nota come Hayati. Aadel invece si è immerso nella cultura geek partecipando al Geekend, un raduno biennale di gamer, amanti degli anime e cosplayer.