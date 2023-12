Di Euronews

L'esercito israeliano ha comunicato di avere colpito martedì 250 obiettivi e di avere ucciso almeno cinque comandanti di Hamas nel nord. Revocato il visto a Lynn Hastings, coordinatrice Onu da Gerusalemme degli affari umanitari nei Territori palestinesi

L'operazione militare israeliana a Gaza durerà "settimane o addirittura mesi" finché Hamas capirà che la guerra "non è la migliore opzione per loro". Lo ha detto all'agenzia TASS l'ambasciatoredi Israele in Russia, Alexander Ben Zvi.

Le parole di Ben Zvi fanno eco alle dichiarazioni del premier Netanyahu, che martedì ha ipotizzato un controllo di Gaza da parte dell'esercito a tempo indeterminato, in modo da garantire che non si ripeta un altro 7 ottobre.

Quasi due mesi di bombardamenti della Striscia e l'invasione di terra cominciata a fine ottobre non hanno tuttavia ancora sradicato Hamas dal territorio, l'obiettivo numero uno fissato dalle autorità di Israele insieme con la liberazione dei 137 ostaggi ancora dentro Gaza.

Le forze dell'IDF hanno eliminato diversi comandanti di Hamas e agenti della Brigata Nord della Striscia di Gaza, la seconda più grande brigata di Hamas. Cinque comandanti tra quelli nella foto sono stati eliminati

Le Forze di Difesa Israeliane (o Idf, l'esercito) hanno comunicato di avere colpito martedì 250 obiettivi e di avere ucciso almeno cinque comandanti della Brigata Nord di Hamas, che si nascondevano in una galleria sotterranea nelle vicinanze dell'ospedale Indonesiano a Beit Lahya.

Il capo di stato maggiore dell'Idf, Herzi Halevi, ha dichiarato che le operazioni sono entrate in una "terza fase" e ora si concentra con tutte le forze disponibili sulle roccaforti di Hamas nel sud della Striscia.

Mezzi e soldati israeliani sono ormai nel mezzo di Khan Younis, la seconda maggiore città della Striscia dopo Gaza city, conquistata nelle scorse settimane. L'esercito ha parlato della "giornata più intensa" di combattimenti finora.

Il bilancio di vittime palestinesi sale ogni giorno e, secondo le autorità sanitarie di Gaza, ha superato i 16 mila morti, per il 70% donne e minori, e 42 mila feriti.

L'assalto al sud della Striscia, dove era già evacuato un milione e mezzo di persone dal nord secondo le Nazioni unite, minaccia di aggravare la crisi degli sfollati e quelle alimentare e sanitaria.

Se possibile, si sta per verificare uno scenario ancora più infernale Lynn Hastings Coordinatrice affari umanitari ONU nei Territori palestinesi

Dopo la presa di Khan Younis, si attendono nuovi ordini di evacuazione dell'Idf per la popolazione dalla parte rimanente della città, verso Rafah e il confine con l'Egitto, mentre agli sfollati viene impedito di rientrare nella metà settentrionale della Striscia.

"Nessun luogo è sicuro a Gaza e non c'è più nessun posto dove andare" ha dichiarato lunedì Lynn Hastings, capo dell'ufficio di Coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi (Ocha).

"Le condizioni necessarie per fornire aiuti alla popolazione di Gaza non esistono" ha detto. "E, se possibile, uno scenario ancora più infernale si sta per verificare".

Il governo israeliano ha deciso di revocare il visto di residenza a Hastings. "Non rimarremo in silenzio di fronte ai pregiudizi delle Nazioni unite" ha scritto in un post su X, prima noto come Twitter, il ministro degli Esteri Eli Cohen.