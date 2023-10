Le economie dell'Asia centrale sono in piena espansione, in gran parte grazie alla Russia, alla guerra in Ucraina e forse al sostegno a Mosca per aggirare le sanzioni

Sono tempi duri. La guerra in Ucraina, i cambiamenti climatici, l'impatto prolungato della pandemia e una moltitudine di altri fattori locali e internazionali hanno colpito le economie di tutto il mondo. Ma non ovunque. Secondo l'ultimo rapporto della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), quelle dell'Asia centrale hanno registrato una crescita importante nella prima metà del 2023.

Il Tagikistan è in testa con una crescita del Prodotto interno lordo del 7,5% prevista per quest'anno, seguito da Uzbekistan (6,5%), Kazakistan (5%) e Kirghizistan (4,6%). Sono molti i fattori che determinano tale dinamica, tra i quali la riapertura della macchina produttiva cinesedopo la pandemia, ma Anna Matveeva del Russia Insitute del King's College ne indica uno "molto evidente": l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

La guerra ha spinto "i cittadini russi e bielorussi... a trasferire i loro soldi e le loro attività in Asia centrale", nel tentativo di evitare le sanzioni occidentali, spiega l'esperta a Euronews, aggiungendo che ciò ha fatto aumentare i "consumi" e la "domanda di servizi sofisticati". Le aziende russe si sono trasferite soprattutto in Kazakistan e Kirghizistan, la cui vicinanza geografica e "culturale" ha reso il processo particolarmente semplice, aggiunge Matveeva.

Un'immagine di Astana, in Kazakistan Olivier Douliery/AP

Matveeva sottolinea anche l'adesione delle due nazioni all'Unione economica eurasiatica, assieme a Russia, Bielorussia e Armenia, il che facilita ulteriormente l'integrazione economica attraverso mercati comuni, normative armonizzate e zone di libero scambio: "La scelta preferita è certamente quella di andare in Europa occidentale o negli Stati Uniti. Ma essere in Asia centrale presenta alcuni vantaggi. Uno è che le persone possono andare e venire liberamente, non devono necessariamente decidere di emigrare in modo permanente".

È difficile ottenere cifre precise, ma si ritiene che centinaia di migliaia di russi siano fuggiti dal Paese dopo lo scoppio della guerra nel febbraio 2022. Molti sono poi tornati, ma non sono riusciti a trovare lavoro.

Il successo dell'Asia centrale ha anche altre motivazioni. Secondo il rapporto della BERS di settembre, la migrazione di numerosi lavoratori della regione verso la Russia ha favorito la crescita economica grazie alle rimesse di denaro verso i Paesi di origine.

Una fila di auto al confine tra Kazakistan e Russia, il 27 settembre 2022 AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Il rapporto aggiunge che questo flusso di denaro "compensa notevolmente l'esodo della popolazione in età lavorativa" in Asia centrale, con milioni di persone che tendono a lavorare in settori poco remunerati dell'economia russa, come l'edilizia, l'agricoltura e l'ospitalità.

Tuttavia, questa crescita fulminea non è priva di lati oscuri. Tra gli esperti si diffonde il sospetto che i Paesi dell'Asia centrale stiano aiutando la Russia a fronteggiare le sanzioni imposte dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina. Parlando a Euronews nello scorso mese di agosto, Tom Keatinge, direttore del Centro per gli studi sul crimine finanziario e la sicurezza del Royal United Services Insitute, ha spiegato come i prodotti e le materie prime occidentali sottoposti a sanzioni vengano importati in Paesi terzi, come il Kazakistan e l'India, per poi essere riesportati in Russia.

"Non si tratta di un aggiramento delle sanzioni, ma certamente rende molto più difficile avere la certezza che le restrizioni siano imposte in modo corretto", ha affermato.

I dati di Bruegel, un think tank europeo indipendente, mostrano che le importazioni di beni occidentali soggetti a sanzioni in Kazakistan sono aumentate fortemente dopo l'invasione russa di febbraio.Tra i prodotti soggetti a restrizioni figurano macchinari e componenti elettriche; strumenti, apparecchi e attrezzature per il trasporto.

Tra gennaio e ottobre 2022, le aziende kazake hanno esportato in Russia prodotti elettronici e telefoni cellulari per un valore di oltre 549 milioni di euro, 18 volte superiore a quello dello stesso periodo del 2021, secondo i dati del Central Asian Bureau for Analytical Reporting. Questo tipo di commercio, tuttavia, è tutt'altro che nuovo. Si può risalire alle rotte emerse durante l'epoca della Guerra Fredda, quando la Russia - allora URSS - era sottoposta a un analogo embargo.

Inoltre, Matveeva spiega che Mosca ha "altri modi per aggirare le sanzioni", con "molti Paesi del mondo coinvolti, compresi quelli europei. Le sanzioni sono generalmente viste come piuttosto inefficaci e inutili [in Asia centrale]", afferma, "Ciò non significa che a tutti piaccia ciò che la Russia sta facendo in Ucraina. Ma la risposta occidentale non è vista come appropriata".

Sebbene l'impatto economico delle conseguenze della guerra in Ucraina sia stato in gran parte positivo per la regione, la docente sottolinea che "gli asiatici centrali non sono del tutto soddisfatti". La studiosa osserva inoltre che le sanzioni hanno avuto un impatto sulla capacità dell'Asia centrale di esportare e trasportare merci, con la maggior parte delle rotte che coinvolgono il territorio russo.

Il Kazakistan, in particolare, è preoccupato per i possibili attacchi dei droni ucraini al terminale del Caspian Pipeline Consortium sul Mar Nero, che potrebbero potenzialmente interrompere le sue esportazioni di petrolio. "L'Occidente, nel suo tentativo di danneggiare la Russia, deve pensare a cosa significa per gli altri che non hanno molte opzioni alternative. Le pressioni occidentali creano un effetto di alienazione e un maggiore sentimento anti-occidentale laddove non ce n'era alcuno", conclude l'esperta.