Euronews World - Agenzie e siti tedeschi Di Cristiano Tassinari

La mostra "Das is kolonial" è aperta da mesi, ma la polemica è scoppiata solo dopo la diffusione di un video in cui veniva impedito l'ingresso al museo ad un giornalista bianco. Voleva entrare in orario "off limits". Polemiche veementi in Germania per un presunto caso di "razzismo al contrario"