La tempesta Hilary si abbatte su Messico e Stati Uniti

California e Messico colpiti dalla tempesta Hilary. Allagamenti a Los Angeles, mentre Las Vegas dichiara lo stato d'emergenza

La tempesta tropicale Hilary si è abbattuta sulla California, negli Stati Uniti, e in Messico, portando con sé piogge torrenziali e forti venti. A Los Angeles, sotto ad un cielo plumbeo, numerose strade risultano allagate. Si tratta del primo fenomeno di questo genere a colpire la California negli ultimi 84 anni. La tempesta sta perdendo lentamente potenza, ma è considerata ancora particolarmente pericolosa. Per questo la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha lanciato un appelli ai cittadini affinché restino al sicuro e non escano di casa.

PUBBLICITÀ

Las Vegas dichiara lo stato di emergenza

Nel frattempo, Las Vegas ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre aSan Diego sono stati cancellati più di 200 voli e chiuse diversestrade, in attesa del passaggio della tempesta.

"Ho parlato con il governatore della California Gavin Newsom a proposito delle misure di emergenza da attuare" e l'amministrazione di Washington "è pronta a fornire ulteriore sostegno se verrà richiesto", ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Un morto in Messico

Numerosi gli allagamenti e blackout registrati anche in Messico. Qui una persona è annegata nella città di Santa Rosalia, trascinata via dalla piena di un fiume mentre si trovava nella sua auto.