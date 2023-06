In migliaia di ucraini si lasciano formare all'estero per respingere l'invasione russa

L'addestramento di nuove truppe è un elemento chiave dei piani dell'Ucraina per una controffensiva contro l'invasione della Russia. I paesi europei stanno guidando la preparazione delle reclute per il servizio in prima linea. Istruttori di diversi eserciti sono riuniti in Germania orientale per insegnare loro abilità di combattimento che saranno essenziali sul terreno.

Simas Marcinauskis, istruttore militare lituano: "I soldati sono davvero motivati, stanno prestando attenzione ai commenti dei nostri istruttori e hanno fatto davvero molti progressi. Hanno una chiara percezione del loro scopo, per cosa stanno combattendo. E hanno un profondo impegno per difendere il loro paese".

La preparazione è iniziata mesi fa

Un soldato ucraino senza nome ammette di non potere far altro che essere qui: "C'è una grande differenza tra l'addestramento in tempo di pace e sapere che dopo l'addestramento andrai in una vera guerra. Vedo cosa sta succedendo nel mio paese, le atrocità che vengono commesse lì, e spero che la mia esperienza qui mi aiuti nel campo".

Gli ufficiali tedeschi affermano che la sfida più grande è quella contro il tempo. In sole 4 settimane, le prime reclute senza precedenti esperienze di armi o tattiche devono essere preparate per il dispiegamento in zona di guerra. La missione è estremamente intensa e quasi continua, ma i tirocinanti sono determinati ad avere successo.