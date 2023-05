Caso Vinicius, la protesta contro il razzismo si allarga

Di Euronews

La protesta supera il bordo campo, si sposta veloce davanti al consulato spagnolo a San Paolo in Brasile. Dove i manifestanti srotolano uno striscione che avvisa: "Non è calcio, è razzismo". La vittima è Vinicius Jr., fuoriclasse del Real Madrid, perché nero colpito dagli insulti urlati negli stadi delle squadre rivali.

Simone Nascimento fa parte del movimento di protesta e accusa lo Stato spagnolo di avere "stranamente tracce molto forti di estrema destra, neofascista, che si oppongono all'accoglienza dei migranti. La Liga è specchio di quello che la popolazione nera vive in quel Paese, quindi Vini (Vinicius Jr.) è molto coraggioso nel denunciare".

Provvedimenti contro questa forma di violenza servono a dare un segnale. Tre persone sono state arrestate per gli insulti razzisti, quattro per aver appeso su un ponte un manichino con la maglia del giocatore.

Il giornalista e scrittore cubano Abraham Jiménez Enoa premette: "Ovviamente, non sono mai stato in uno stadio di calcio, dove migliaia di persone gridano "Scimmia", ma nel quotidiano mi sono anche io sentito uno schifo. Quindi, so si prova"

Intanto, il Real Madrid si stringe intorno al suo campione, il Valencia è stato sanzionato con la chiusura parziale dello stadio per cinque partite. E il mondo del calcio riconosce di avere un problema serio. Oltre Vinicius, diventato simbolo della lotta al razzismo, suo malgrado.