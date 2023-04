Di Laura Llach

Beatriz Flamini sapeva di dover resistere. In nessun caso avrebbe lasciato la sua nuova casa, nemmeno per la morte di un parente.

A 70 metri sotto terra in una grotta nel sud della Spagna, l'alpinista spagnolo di 49 anni è riuscita a vincere la sfida che si era prefissata ovvero trascorrere 509 giorni senza alcun contatto con il mondo esterno.

Quando è riemersa venerdì scorso, ha dovuto indossare occhiali da sole per proteggere la vista dalla luminosità. "Sono andata molto d'accordo con me stessa, sarei potuta restare ancora un po'", ha detto ridendo. "Ma avevo bisogno di una doccia."

Per un anno, quattro mesi e 22 giorni ha vissuto distaccata dal mondo. Beatriz non aveva notizie dall'esterno, nemmeno la consapevolezza di quanti giorni fossero passati all'interno di quella buia caverna. La sua sfida era vedere se poteva sopravvivere in quella che lei chiama "autosufficienza", registrando un documentario prodotto dalla società spagnola Dokumalia.

Da quando è tornata, la scalatrice è stata curata da un team di psicologi e medici che stanno valutando le sue condizioni per aiutarla ad adattarsi nuovamente alla vita alla luce del sole.

Beatriz Flamini non ha potuto rispondere alle domande di Euronews perché il suo team è preoccupato per la sua salute. Ma il suo preparatore fisico David de Antonio ha spiegato la sua situazione.

"È importante capire che quando Beatriz ha lasciato la caverna, è passata da zero al cento per cento tutto in una volta e questo non l'ha aiutata", ha detto de Antonio. "L'intera avventura finirà quando si sentirà bene. Lo vedo come se avessimo scalato l'Everest. Siamo in cima e ora dobbiamo scendere", ha aggiunto de Antonio.

Beatriz Flamini nella grotta Beatriz Flamini - Instagram

500 giorni senza contatto con il mondo esterno

Beatriz Flamini non è la prima persona che è riuscita a vivere in una grotta per così tanto tempo. Prima di iniziare la sua avventura, aveva deciso rendere l'esperienza unica. E così ha deciso di restare in una grotta da sola, senza riferimenti temporali.

La scalatrice non aveva idea di che giorno o ora fosse. Gli unici dispositivi tecnologici che aveva all'interno della grotta erano una macchina fotografica che ha usato per registrare la sua esperienza e un computer. Il dispositivo aveva un router ed è stato utilizzato da Beatriz Flamini per comunicare le sue esigenze di base al team.

Poteva chiedere acqua o cibo quando sentiva di averne bisogno. Cibo, lampadine e batterie le sono state portate dai membri di un gruppo speleologico locale.

In precedenza avevano concordato un posto dove lasciare le provviste in modo che lei potesse ritirarle senza vedere nessuno. Quando necessario, raccoglievano anche i suoi rifiuti.

La sua dieta era basata su cibo pronto, omogeneizzati, e ogni tanto si concedeva qualche dolcetto speciale, come un frutto o un avocado.

"Poiché non aveva riferimenti temporali, non poteva avere una routine. Non sapeva quando mangiare o dormire. Non poteva calcolare se aveva pranzato un'ora o un giorno fa. E non sapeva se aveva dormito dieci minuti o dieci ore”, dice il suo allenatore.

L'unica cosa che le permetteva di tenere traccia del tempo erano le sue stesse mestruazioni.

Beatriz non comunicava quotidianamente con il team, ma gli psicologi usavano i messaggi per valutare la sua salute mentale e sapere come stava. Questo era l'unico contatto che aveva con il mondo esterno. Nessuno sapeva altro, nemmeno la sua famiglia.

Durante la sua esperienza, ha dovuto superare situazioni difficili. Soffriva di allucinazioni uditive e affermava che il suo "cervello inventava cose", sentendo anche delle urla di tanto in tanto. Ma la cosa peggiore è stata un'invasione di mosche.

"Sono arrivate le mosche, hanno iniziato a deporre le larve, non riuscivo a controllarle, sono stata inghiottita", ha detto.

Beatriz Flamini nella grotta Dokumalia

Problemi tecnici

Durante la sua esperienza, l'atleta è uscita brevemente dalla grotta per sei giorni a causa di un problema tecnico. Dopo 300 giorni, ha sentito "il rumore del router nel suo cervello", alludendo al dispositivo che aveva all'interno della grotta per comunicare con la sua squadra.

Si è accampata all'ingresso della grotta mentre un tecnico riparava il dispositivo. Dopo questo imprevisto è tornata nella grotta. "Il cervello è sempre alla ricerca di scuse per arrendersi. Questo incidente ha complicato le cose perché avrebbe potuto essere la scusa perfetta per Beatriz per arrendersi", dice de Antonio.

"La prima volta che fai qualcosa è più facile fare il grande passo perché non sai cosa stai cercando. La cosa complicata è fare di nuovo la stessa cosa sapendo cosa stai affrontando. Il fatto che lei abbia resistito, sapendo cosa sarebbe successo, mostra la sua incredibile forza di volontà", ha sottolineato de Antonio.

Mantenendo determinazione e forza, è riuscita a portare a termine la sua avventura.

Beatriz Flamini nella grotta Dokumalia

Processo di recupero

Venerdì Beatrice Flamini ha scoperto che in Ucraina è in corso una guerra, ma la notizia che l'ha colpita di più è stata la morte della regina Elisabetta II. "Mi hanno detto che era mancata", ha confessato ai media incredula.

L'isolamento volontario ha preso il sopravvento. De Antonio ci ha raccontato che prima di entrare nella grotta hanno lavorato a un piano per ridurre al minimo i danni.

"Ha studiato con gli psicologi come anticipare le possibili situazioni che sarebbero potute accadere all'interno della grotta”, ha detto.

Hanno elaborato un piano di allenamento in modo che non perdesse la sua forma fisica, anche se essendo un'atleta, Beatriz era già in ottima forma. Al momento, stanno cercando di ricollegarla al ciclo naturale delle cose. "Nessuno è mai stato privato della luce per così tanto tempo. La domanda che ora si pongono i suoi trainer è come riprendere i ritmi in modo sano”.

De Antonio definisce il processo di recupero dell'alpinista come un esperimento. "Visto che nessuno ha fatto una cosa del genere, non abbiamo un esempio da seguire. I medici non si sono mai imbattuti in un caso simile e quindi stanno esaminando altri casi per poterla curare".

Questi 500 giorni al buio sono stati una "follia controllata", come ha descritto il suo trainer. "Una grotta è un luogo molto ostile, non è compatibile con la vita umana." Durante questo periodo, la scalatrice ha detto di non aver mai pensato di smettere, ma il suo allenatore si chiede come abbia fatto. "Non so cosa le sia passato per la mente, non so se ci abbia mai pensato, è qualcosa che forse ci racconterà in futuro".