"Vieni ad Amsterdam per una notte disordinata? Stai lontano!"

Questo è il messaggio che la capitale olandese ha lanciato contro i turisti britannici. La campagna vuole scoraggiare i giovani inglesi che sempre più stesso organizzano feste a base di droga e alcol, proprio a Amsterdam.

Ma per alcuni commercianti e cittadini inglesi che vivono nei Paesi Bassi questa è vera e propria discriminazione.

Kieran Deacon, barbiere nel quartiere a luci rosse:

"Penso che in questa strada gli inglesi mantengano vivo il luogo, tengono occupate le donne, tengono occupati i bar, tengono occupate tutte le attività. Quindi, direi che giochiamo una parte importante nell'economia... E non siamo gli unici che nelle strade creano problemi, qui ad Amsterdam...".

Steve Hislop, turista inglese, lavora nella security:

"Non tutti sono uguali, so che non abbiamo una grande reputazione, noi inglesi, ma siamo venuti qui per vivere giorni tranquilli... Penso che questa cosa degli olandesi sia decisamente discriminante".

Con circa 20 milioni di turisti ogni anno, Amsterdam sta cercando di porre un freno al comportamento turbolento e violenti di numerosi turisti, soprattutto in occasione degli addii al celibato, specialmente vicino al famoso quartiere a luci rosse, dove lavorano le prostitute.

Secondo il piano dell'amministrazione comunale di Amsterdam, i turisti turbolenti rischieranno, d'ora in avanti, addirittura l'arresto, per comportamento antisociale e in caso di uso eccessivo di droghe e alcol.

Olandesi "discriminati" a Roma?

Il mondo, però, gira a modo suo e, ad altre latitudini, a Roma, non vogllono proprio gli olandesi (nel caso specifico: i tifosi del Feyenoord, squadra calcistica di Rotterdam), perchè a rischio disordini, come già accadde anni fa...