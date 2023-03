Chi si oppone alla proposta di riforma del sistema giudiziario avanzata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha organizzato un sit-in all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, mentre il capo del governo si apprestava a partire per una visita ufficiale in Germania. I manifestanti hanno esposto cartelli nei quali si esorta Netanyahu a non tornare in patria e lo si definisce un "dittatore in fuga".

Settimane di proteste a livello nazionale hanno spinto il presidente israeliano Isaac Herzog ad evocare il rischio di una guerra civile nella nazione ebraica, e a presentare per questo una proposta di compromesso, giudicata dallo stesso capo di Stato un piano "corretto, equilibrato e costruttivo". Che tiene conto "delle riflessioni, delle convinzioni, delle preoccupazioni di tutti. Esso consente di raggiungere il più ampio consenso possibile. Non si tratta dal compromesso del presidente, ma del popolo".

Netanyahu non accetta la proposta di compromesso sulla giustizia

Nel frattempo, però, il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in prima lettura il disegno di legge che, tra le altre cose, consentirebbe al potere legislativo di annullare le sentenze della Corte Suprema. E per farlo basterà un voto a maggioranza semplice.

E Netanyahu, il cui governo è sostenuto da partiti ultraortodossi e di estrema destra, ha già fatto sapere di non accettare la proposta di compromesso del presidente.