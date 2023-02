Ospedale da campo belga in Turchia dà speranza ai sopravvissuti

Un ospedale da campo è stato allestito proprio accanto all'ospedale di Kirikhan, la città della Turchia meridionale più colpita dal terremoto. L'équipe medica belga che lo ha aperto sta aiutando a prendersi cura dei pazienti dopo la chiusura di molti reparti. Conta con un pronto soccorso fornito di macchine per radiografie, un laboratorio e una farmacia e possono gestire più di 100 pazienti al giorno.

Dice Ben, infermiere B-Fast: "Oggi sono arrivate persone con fratture dai villaggi più in alto. E hanno dovuto trovare un mezzo di trasporto. Probabilmente sono costretti a dormire in auto".

La portata del disastro è stata tale che per molti dei feriti del terremoto questa è la prima volta che ricevono cure mediche. Particolare attenzione è stata prestata alla cura dei bambini piccoli.

La dottoressa Els Duval, pediatra, dice: "Questa mattina abbiamo visto tanti bambini che vengono dalle tendopoli, dai campi profughi. Quei bambini, ne hanno passate tante, quindi cerchiamo di rendere il più divertente possibile per loro in un ambiente come questo".

Logisticamente, è stata un'impresa. Tutte le strutture, come l'impianto di trattamento delle acque, sono state completate appena in tempo.

Così Bastiaan Ruys, responsabile della logistica: "La depurazione dell'acqua è necessaria qui perché siamo in una zona sismica. Molte tubature sono danneggiate in modo tale che la purezza dell'acqua nella rete non può essere garantita".

La squadra belga rimarrà qui almeno per due settimane, dormendo in tenda accanto all'ospedale da campo. Il loro obiettivo, dicono, è "portare speranza e felicità".