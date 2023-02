Sagi Muki, l'eroe di Tel Aviv

Secondo giorno del Grande Slam di Tel Aviv 2023. Il pubblico locale attendeva con ansia l'arrivo dell'ex campione del mondo Sagi Muki.

L'eroe locale ha fatto di tutto per tornare al suo meglio in un luogo che lo ha visto celebrare così tanti successi nel corso degli anni. E dopo una splendida vittoria in semifinale, la folla ha osato crederci...

In finale, grande l'emozione e il palazzetto non è riuscito a contenere il boato assordante quando Muki ha siglato una vittoria enfatica in soli 12 secondi! Un momento tanto più speciale in quanto si tratta della prima medaglia d'oro per Muki dopo lo storico trionfo ai Mondiali del 2019.

Il presidente dell'Associazione israeliana di judo Moshe PONTE ha consegnato a Sagi la medaglia d'oro.

Ecco il messaggio per i suoi fan:

"Voglio ringraziare dal profondo del mio cuore. Vedere questo, l'amore del pubblico israeliano è così importante per me. Sapere che apprezzano il mio percorso. E tutto lo sforzo, tutto il duro lavoro, vale tutto per loro, per il loro sostegno, per il loro amore". Sagi Muki atleta

Per la categoria -63 kg, la medaglia di bronzo olimpica Catherine Beauchemin-Pinard ha continuato a dominare la squadra canadese, conquistando un altro oro del Grande Slam con quest' impressionante armlock. Il Direttore Generale dell'IJF Vlad MARINESCU ha consegnato le medaglie.

"Il pubblico qui è fantastico, e si tratta di un gioco mentale. Quindi penso di aver lavorato su questo aspetto e di aver visto l'errore commesso a Parigi e di averlo corretto qui, e ha funzionato abbastanza bene". Catherine Beauchemin-Pinard atleta canadese

Nils Stump ha capitalizzato una giornata di sorprese a -73 kg per arrivare in finale. Ha superato il veterano tedesco Igor Wandtke al golden score e ha conquistato il suo secondo titolo del Grande Slam. Le medaglie gli sono state consegnate dall'ospite dell'IJF, George Teseleanu

A -70 kg, Margaux Pinot ha conquistato l'oro dopo una grande giornata, premiata dall'ospite dell'IJF Cosmin Balcacean

Il pubblico ha vissuto momenti indimenticabili con un'altra giornata pazzesca di judo israeliano.