Parigi, imbrattato con vernice il ministero dell'Ecologia

Il ministero francese dell'Ecologia è stato l'obiettivo dell'ultimo attacco con vernice da parte dell'organizzazione ambientalista 'Derniere Renovation'.

Alcuni attivisti hanno dipinto la facciata di arancione per denunciare l'inerzia climatica del governo transalpino.

La medesima organizzazione aveva organizzato un atto simile al ministero dell'Economia e, prima ancora, all'Hotel de Matignon, residenza ufficiale della premier.

Screengrab from Euronews video

"Gli attivisti per il clima in tutta Europa si stanno radicalizzando - dice il giornalista Hans von der Brelie - sono arrabbiati con i politici che sono troppo lenti a rispondere alla crisi climatica.

Il gruppo 'Derniere Renovation' in Francia ha annunciato ulteriori azioni come questa: chiede l'isolamento termico dell'intero parco edilizio in Francia entro il 2040, richiesto dalla legge e finanziato dai contribuenti".