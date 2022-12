Europa: traffico in tilt, voli e treni cancellati per neve

L'inverno è arrivato in Europa, con qualche giorno d'anticipo, regalando i primi fiocchi di neve, che hanno reso felici bambini e adolescenti francesi. Un po' meno gli automobilisti...

A Lione, nel sud-est del Paese, i 5 centimetri di neve caduti nella notte tra lunedì e martedì hanno causato non pochi disagi sulle strade. Gli autobus sono rimasti nella rimessa per buona parte della mattinata, prima di tornare a circolare, ma a servizio ridotto. Una situazione simile ad altri dipartimenti dell'esagono: sono 28 in tutto i dipartimenti a vigilanza arancione.

Anche oltremanica il maltempo non ha dato tregua. Decine di voli e numerosi treni sono stati cancellati. Una situazione molto complicata, aggravata dagli scioperi previsti in settimana nel settore ferroviario. Nella notte sono state registrate temperature minime da record: -11,8°C nel nord-est dell'Inghilterra e -17,3°C nel nord della Scozia.

Ma è il Nord Europa ad essere stato messo veramente in ginocchio dalle tempeste di neve. Il traffico aereo e ferroviario è stato interrotto in Finlandia, con numerosi ritardi e cancellazioni. Anche alcune strade sono state completamente chiuse al traffico. I funzionari delle società elettriche non escludono interruzioni di corrente, proprio a causa delle nevicate importanti.