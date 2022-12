Maltempo, neve e temperature a picco in Europa

Tutto secondo copione nel Regno Unito. Secondo il servizio meteorologico, l'ondata di freddo che ha investito il Paese, con picchi di meno 10 gradi in alcune aree, non è insolita in questo periodo dell'anno.

Regno Unito, allerta gialla

Una copiosa nevicata ha imbiancato Londra da domenica. La neve e il gelo stanno causando disagi alla circolazione. È stata emessa un'allerta gialla per il maltempo in diversi territori, tra cui il sud est e il sud ovest dell'Inghilterra e il nord della Scozia.

Polonia: neve e temperature a picco

Le forti nevicate che stanno interessando la Polonia si sono estese alla parte settentrionale del Paese. Si registrano problemi per i trasporti: diversi autobus e treni hanno subito ritardi.

La polizia ha segnalato un aumento del numero di incidenti stradali. I meteorologi prevedono temperature da meno 10-15 gradi sino a meno 20 gradi durante le ore notturne.

Estonia, maltempo e blackout

In Estonia, nel primo pomeriggio di lunedì, oltre 10.500 famiglie - circa la metà sulle isole - sono rimaste senza corrente a causa della tempesta di neve che ha travolto il Paese sabato.

Una nuova tempesta in arrivo da sud ha causato altri blackout in diversi territori.

I voli sono stati cancellati e il traffico marittimo tra la terraferma e Hiiumaa è stato interrotto a causa dei forti venti che hanno spazzato le coste.

Bosnia e Croazia, inondazioni

In Bosnia e in Croazia le precipitazioni hanno gonfiato i fiumi che, in alcune zone, sono straripati allagando case e strade. Le autorità hanno allertato i residenti delle aree colpite dal maltempo di tenersi pronti a evacuare le abitazioni

La polizia bosniaca ha confermato che domenica gli operai hanno trovato un corpo mentre stavano rimuovendo una frana alimentata dalla pioggia, che ha sepolto un tratto di una strada regionale nella parte settentrionale del Paese, vicino alla città di Prijedor.