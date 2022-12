Time: Zelensky personaggio dell'anno

"Per avere dimostrato che il coraggio può essere contagioso quanto la paura, per aver spinto le persone e le nazioni a unirsi in difesa della libertà, per aver ricordato al mondo la fragilità della democrazia - e della pace - Volodymyr Zelensky e lo spirito dell'Ucraina sono la Persona dell'anno di time 2022".

Una vittoria che ha dell'incredibile visto che il gradimento del presidente Zelensky, dopo un'elezione vittoriosa, era in caduta libera. L'aggressione della Russia e la violenza delle azioni del Cremlino hanno trasformato quello che era un attore prestato alla politica in un simbolo che ha davvero messo l'occidente e l'Europa di fronte alle sua paure e alle sue responsabilità. Oggi Zelensky è considerato il leader di una nazione che lotta per sopravvivere a un'aggressione ingiustificata.

Chissà se Vladimir Putin immaginava un epilogo di questo tipo quando ha deciso di invadere l'Ucraina.