Bruxelles mette in guardia gli Stati da politiche economiche espansive

La Commissione europea mette in guardia gli Stati membri dell'eurogruppo dall'eccessiva azione pubblica, magari non coordinata sul mercato, per far fronte alla crisi energetica e inflattiva e chiede piuttosto di reindirizzare le misure prese per sostenere i soggetti più vulnerabili.

Il commissiario all'Economia Paolo Gentiloni ha sottolineato il fatto che la spesa pubblica supererà i 200 miliardi di euro entro fine anno.

"Assistiamo a un aumento significativo della spesa pubblica, che si aggira intorno al 2% Pil, dovuto in modo particolare alle misure adottate per calmierare l'aumento dei prezzi dell'energia. Questa misura ha contibuto per circa 1/4 all'aumento della spesa pubblica. Cosa che rischia di peggiorare ulteriormente la crisi inflattiva".

Per i ministri dell'eurogrupppo trovare il punto d'equilibrio tra spesa pubblica e inflazione e la sfida dei prossimi mesi. Dopo uno scambio di vedute sui documenti programmatici di bilancio l'erugruppo ha deciso di tornare sull'argomento alla riunione dell'Eurogruppo di dicembre.