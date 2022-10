Con la bandiera nazionale ungherese issata con gli onori militari davanti al Parlamento, Budapest ha commemorato quello che avvenne il 23 ottobre 1956, quando una manifestazione pacifica poi sfociata in una rivolta armata, si mobilitava contro la dittatura comunista e l'occupazione sovietica. Dopo il crollo dell'unione sovietica, l'anniversario di quella data è diventato festa nazionale.

Nel suo discorso il primo ministro Viktor Orbán ha fatto leva sulla guerra in Ucraina per ritenere una fortnua il fatto che la sinistra non fosse al potere. "Immaginate come sarebbe stato", ha detto.

Ma proprio il capo del governo ungherese è stato criticato durante una manifestazione organizzata da studenti e insegnanti. Questi ultimi affermano di essere pagati con stipendi da fame e accusano il governo di non mettere un freno all'aumento dell'inflazione. Ai loro occhi le promesse di Orbàn di preservare la stabilità economica e di mantenere bassi i prezzi delle bollette energetiche in aumento in tutta Europa sono vuote di significato.

Oltre a supportare i docenti , molte persone hanno mostrato striscioni anti-russi e hanno puntato il dito contro il premier ungherese per aver omesso in diverse occasioni di prendere le distanze da Mosca.

Il ricordo di quello che è successo 66 anni fa è vivo nella mente di molti. Sono diverse le analogie con gli eventi della politica estera ungherese di oggi. Nel 1956 gli studenti universitari lanciarono un appello alla popolazione civile affinché si unissero per protestare contro il sistema politico e il governo. Una delegazione di studenti entrò nell'edificio della radio ungherese per trasmettere le loro 16 richieste di riforme politiche ed economiche alla società civile ungherese, ma furono invece trattenuti dalle guardie di sicurezza. Diverse persone furono uccise negli scontri con la polizia.

Di conseguenza, gli ungheresi si organizzarono in milizie rivoluzionarie. Il nuovo governo di Imre Nagy sciolse l'organo di polizia politica, dichiarò il ritiro dell'Ungheria dal Patto di Varsavia e si impegnò a ristabilire libere elezioni. Alla fine di ottobre, gli intensi combattimenti si erano attenuati, ma si combatté fino al 10 novembre.

Per diversi manifestanti Orbán sta invitando Mosca a tornare sul territorio ungherese.

"Viktor Orbán è diventato famoso 33 anni fa grazie alla rivoluzione del '56, da allora ha cambiato diverse ideologie, ora sta aumentando il proprio stipendio, ma non quello degli insegnanti", ha dichiarato il leader dell'opposizione Péter Márki-Zay. che ha partecipato alla manifestazione.