Da Kiev a Roma: la storia di Alisa, talento della danza classica

Alisa Strigunkova, la ballerina di 12 anni scappata dalla guerra in Ucraina e ospite a Roma della ex prima ballerina dell’Opera di Roma Claudia Zaccari, oggi insegnante di danza, ha un motivo in più per continuare a danzare, dopo Pasqua infatti ci sarà l'audizione per entrare nella scuola di ballo della Scala di Milano.

Un obiettivo che potrebbe cambiarle la vita, a accoglierla letteralmente tra le sue braccia a Velletri, Claudia Zaccari che venuta a sapere della sua situazione non ci ha pensato su.

Con la giovane ballerina infatti Claudia ha un rapporto di stima assoluta da tempo.

Alisa mentre si esercita AP Photo

Alisa e Claudia AP Photo

danzare AP Photo

Il 24 febbraio scorso Alisa era scappata da Kiev per sfuggire ai bombardamenti; in un'intervista a un quotidiano italiano Alisa ha detto: “Ora mi sento salva, ma non potrò mai dimenticare, niente potrà cancellare quella notte”. “Dormivano con i vestiti addosso e con le valigie pronte per scappare da un momento all’altro”. Il papà e suo fratello sono rimasti a Kiev

Ha raccontato la ragazzina: “Non so quello che accadrà, io e mia madre ora siamo al sicuro ma il resto della mia famiglia no. Voglio solo che torni la pace".