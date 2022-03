Sanzioni europee contro la Russia, fra volontà di potenza e necessità

Di fronte alla forza militare russa in Ucraina, l'Unione Europea è favorevole a una risposta economica. I 27 Stati membri hanno adottato diversi pacchetti di sanzioni particolarmente severe. L'arma commerciale non è una novità. L'embargo statunitense contro Cuba o le sanzioni internazionali contro il regime dell'apartheid in Sud Africa ricordano la ricorrenza di questo strumento. Per l'ex direttore generale dell'OMC, tuttavia, oggi c'è una differenza.

Pascal Lamy ex direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio: "È la proporzione che è cambiata perché la Russia è un grande attore in una serie di mercati. In particolare energia e cibo. E che l'Occidente sta reagendo colpendo il punto debole della Russia, che è la sua economia.

La Russia è uno dei primi tre produttori di petrolio. Possiede il 20% delle riserve mondiali di gas. Mosca è anche una potenza agricola, poiché il paese è il più grande esportatore mondiale di grano. Il suo peso su questi mercati solleva interrogativi sulle conseguenze delle sanzioni. Ma attraverso queste misure i 27 stanno anche costruendo la loro autonomia commerciale e strategica.

Pascal Lamy, ex direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio: "A poco a poco, l'Unione europea si sta avvicinando, diciamo, a quel potere che un certo numero di europei sogna. Non tutti. Anche in termini di politica commerciale. A poco a poco, sta costruendo il suo arsenale. Ci sono misure più simboliche come l'esportazione di armi letali in un paese in guerra. Penso che abbiamo effettivamente fatto un altro passo verso quella che sta cominciando a somigliare a una potenza europea, anche se c'è ancora molta strada da fare".

Negli ultimi 10 anni l'Unione Europea ha infranto vari tabù, ad esempio con l'intervento della Banca Centrale Europea durante la crisi dei mutui subprime nel 2008 o l'accorpamento di parte del debito con il piano di risanamento di fronte alla pandemia di covid-19. Oggi i 27 Stati membri continuano il loro cammino verso una maggiore integrazione.