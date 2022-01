Migranti: sbarcati a Pozzallo i 440 della Sea Watch 3

Erano in 440 a bordo della Sea Watch 3, che ha attraccato a Pozzallo, in Sicilia, dopo il via libera del governo Draghi. La nave della ong tedesca, che pattuglia il Mediterraneo al largo della costa libica dal novembre 2017, si trovava in mare dal 24 dicembre per le operazioni di soccorso.

Sull'imbarcazione c 'erano anche 167 minorenni non accompagnati tra gli 8 e i 17 anni e 14 bambini sotto l'anno di età. Verranno trasferiti nell'hotspot della città e in vari centri d'accoglienza. Tutti gli altri, invece, dopo essere stati sottoposti a tampone e alle procedure di identificazione, vengono trasferiti sulla nave quarantena Aurelia, dove passeranno il periodo di sorveglianza sanitaria.