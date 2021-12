2022, cosa ci aspetta? Ve lo spieghiamo in "Stato dell'Unione"

Abbiamo parlato con gli eurodeputati e abbiamo chiesto loro quali fossero i loro desideri per il nuovo anno.

Hilde Vautmans eurodeputata olandese

"Ho molti auguri per il 2022. Il primo ovviamente è la battaglia contro il Covid. Voglio che le persone ritrovino la loro libertà e che riguadagneremo davvero la nostra vita. Come prima, potremo vivere senza la mascherina, senza aver paura di avere infezioni. E in secondo luogo, attendo con impazienza la Presidenza francese. Ho sempre detto ad alta voce che sono molto felice che il presidente Macron abbia detto anche "voglio un esercito europeo", cosa che dico già per tutta la mia carriera politica. Quindi spero davvero che a livello difensivo si possa fare un enorme passo avanti. E poi, naturalmente, per quanto riguarda gli affari esteri, spero davvero che potremo riprendere a parlare con la Russia con un grande vicino. Con la Cina, puoi avere la nuova strategia cinese. Penso che le sfide siano enormi. Spero davvero che la commissione e il consiglio, insieme al parlamento, si uniscano davvero e creino un fronte europeo e difendano gli interessi dell'Europa. Questo è il mio più grande desiderio per il 2022, forti insieme".

Sergei Lagodinskiy, eurodeputato tedesco

"Penso che sarà un anno decisivo come tutti gli anni al giorno d'oggi sono decisivi per il clima perché dobbiamo fermarlo il prima possibile, per fermare il riscaldamento globale. Penso che con il nuovo governo tedesco, sarà una dinamica diversa perché il nuovo governo tedesco sarà molto verde dalle loro posizioni. Ma allo stesso tempo avremo divergenze che dovranno essere discusse con la prossima presidenza dell'Ue, con il governo francese. Che sarà nel bel mezzo delle elezioni. Un governo francese che sostiene il nucleare come la nuova tecnologia del futuro, dove i tedeschi e le parti di governo dei Verdi tedeschi non sono d'accordo. Quindi le questioni della tassonomia e le questioni del nostro atteggiamento e della politica energetica saranno una questione chiave. Anche per quanto riguarda la diversificazione della nostra energia, ci si aspetta che Nord Stream due o alcune persone inizino a correre in estate. Allo stesso tempo, abbiamo grandi interrogativi riguardo a questo aspetto geopolitico, ma anche dal punto di vista climatico. Quindi il prossimo anno sarà, direi, un anno interessante per riunire grandi attori nell'Unione europea e vedere come sincronizzarli tra loro con un nuovo governo tedesco forte, più verde e con quello francese governo al posto di guida dell'UE, che ha prospettive diverse su molte di queste questioni. Dovremo, prima di tutto, vedere se l'inflazione è un fenomeno momentaneo, qualcosa che in Europa siamo così convinti che abbia qualcosa a che fare con il tipo di questioni one-shot, i prezzi dell'energia, c'è una situazione dell'IVA in Germania , che ha anche contribuito all'aumento dei prezzi. E quindi la saggezza era così lontana che questo è un fenomeno unico. Non abbiamo bisogno di adattare la nostra politica fiscale e monetaria a questo. Vediamo che i nostri amici americani stanno cambiando idea. Quindi ci sarà un segnale proveniente dagli Stati Uniti, se l'inflazione è un fenomeno di vecchia data, di cui personalmente sono un po' preoccupato perché ci sono molti soldi che stiamo pompando nell'economia attraverso i nuovi programmi. Se questa inflazione sarà davvero un fenomeno coerente e continuo, dovremo reagire a questo. E penso che la banca centrale avrà qualche reazione che sarà necessaria. Per ora però, il presupposto è che si tratti di un fenomeno che non sarà sostenibile e in corso. L'economia dipenderà, credo, dalla nuova variante, dalla nuova mutazione del COVID. E se vediamo che siamo in grado di catturare questo e di contenerlo con il nuovo aggiornamento della vaccinazione, ad esempio, allora vedo prospettive positive per il prossimo anno. Tutto il resto potrebbe diventare difficile. Abbiamo un grande pacchetto di varie innovazioni e riforme digitali, abbiamo DMA. Ovviamente il Digital Market Act, Digital Governance Act, di cui sono stato relatore in commissione LIBE. Siamo sulla buona strada per diventare una sorta di hub digitale globale in cui definiremmo regolamenti, che sarebbero favorevoli all'innovazione, ma saranno aperti. E penso che questa possa essere un'opportunità per l'Europa, non solo come mercato, ma anche come motore di innovazione. Quindi vedremo. Diamo questo messaggio positivo su questo".

Roberta Metsola, eurodeputata, Malta

C'è molta eccitazione in quest'Aula in vista della seconda metà di questo mandato, saranno due anni e mezzo molto importanti prima delle elezioni del 2024, in cui le sfide sul tavolo sono, dal punto di vista della migrazione, molti file aperti.

Dal punto di vista climatico, un'istituzione estremamente all'avanguardia, un leader, ma anche una volta che negoziamo e adottiamo questi pezzi oPer quanto riguarda la legislazione, è nostro ruolo come Parlamento assicurarci di negoziarla con successo in una legislazione adeguata che possa avere un impatto sui nostri cittadini in tutti gli Stati membri. Quindi quello che stiamo cercando è un rinnovato rinnovamento di un parlamento che guardi avanti con un modo molto moderno di fare politica, di fare negoziati e assicurarsi che tutti coloro che vogliono lavorare in modo costruttivo per un'agenda europeista possano farlo intorno lo stesso tavolo.

Ora che abbiamo sentito il Parlamento. Cosa c'è nel piatto della Commissione per il prossimo anno?

Non ultimo il Green Deal europeo, dove ci saranno nuove proposte sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Nel frattempo, i paesi dell'UE combatteranno per il miglior mix energetico, con Germania e Belgio che abbandonano gradualmente il nucleare, mentre la Francia sta spingendo le sue eco-credenziali.

Sulla Brexit - una risoluzione della controversia sul protocollo dell'Irlanda del Nord è stata rinviata al nuovo anno. Ma entrambe le parti sperano in un rapido accordo nel 2022

Per i colossi tecnologici statunitensi, il 2022 potrebbe essere un punto di svolta.

La crescente preoccupazione per il ruolo dei social media nella polarizzazione delle comunità e nella diffusione della disinformazione, ha significato che l'UE sta accelerando la legislazione per controllare aziende come Meta, precedentemente nota come Facebook.

La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali sono una priorità assoluta per la presidenza francese dell'UE. E quando si tratta di COVID, meglio mantenere una mente aperta e la prima, ovviamente, è la battaglia contro il COVID. Voglio davvero che le persone ritrovino la loro libertà e che noi riotteniamo davvero la nostra vita. Come prima possiamo vivere senza la moschea, senza aver paura di avere contagi.

Alcuni attendono con impazienza la Presidenza francese e si chiedono se il progetto di un esercito europeo prenderà corpo.

E poi, naturalmente gli affari esteri, i rapporti con la Russia e con la Cina.

Sfide enormi che la commissione e il consiglio, insieme al parlamento dovranno affrontare per gli interessi dell'Europa.

Fra le ulteriori sfide il nuovo governo tedesco, avrà una dinamica diversa perché il nuovo governo tedesco sarà molto verde. Un governo francese che sarà nel bel mezzo delle elezioni. Un governo che sostiene il nucleare come tecnologia del futuro. Ci si aspetta anche un lungo dibattito sul Nord Stream che dovrebbe iniziare a funzionare in estate. Fra gli altri dubbi prima di tutto, vedere se l'inflazione sia un fenomeno momentaneo, qualcosa con cui l'Europa dovrà vedersela. Senza dimenticare il problema riguardante i prezzi dell'energia.

C'è anche un segnale proveniente dagli Stati Uniti, se l'inflazione è un fenomeno di vecchia data ci sono molti soldi che si stanno pompando nell'economia attraverso nuovi programmi. Se questa inflazione sarà davvero un fenomeno coerente e continuo bisognerà reagire e la banca centrale avrà qualche reazione che sarà necessaria. Per ora il presupposto è che si tratti di un fenomeno che non sarà sostenibile. L'economia dipenderà dalla nuova variante, dalla nuova mutazione del COVID.

C'è anche un pacchetto di innovazioni e riforme digitali. Naturalmente, il Digital Market Act Digital Governance Act, di cui sono stato relatore in commissione lavoro. Siamo sulla buona strada per diventare una sorta di hub digitale globale digitale in cui definiremmo regolamenti, che sarebbero favorevoli all'innovazione, ma aperti. Un'opportunità per l'Europa, non solo come mercato, ma anche come motore di innovazione.

Ma cosa c'è nel piatto della Commissione per il prossimo anno? Ci sono un sacco di questioni in sospeso da chiudere. Non ultimo il Green Deal europeo, dove verranno presentate nuove proposte sulle emissioni di CO2 dei veicoli e verranno alla ribalta i litigi sulla transizione energetica.

I paesi MEMBRI dell'Unione Europea combatteranno per il miglior mix energetico, con la Germania e il Belgio che elimineranno gradualmente il nucleare, mentre la Francia sta spingendo le sue eco-credenziali. Sulla Brexit - una risoluzione della controversia sul protocollo dell'Irlanda del Nord è stata rinviata al nuovo anno. Ma entrambe le parti sperano in un rapido accordo nel 2022.

Dice Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea: "Penso che nel caso dell'Irlanda del Nord, conoscendo la storia, sapendo quanto sono stati difficili gli ultimi quattro o cinque anni, penso che dovremmo essere molto molto responsabili SU ciò che mettiamo sul tavolo. Vogliamo rieseguire l'intero processo negoziale? Vogliamo spingere per le misure che priveranno l'Irlanda del Nord del suo ruolo esclusivo, unica opportunità di essere contemporaneamente su entrambi i mercati? Vogliamo riportare questo tema polarizzante nel drammatico dibattito politico? Penso che dovremmo fare di meglio. Sono sicuro che potremmo fare di meglio e sono pronto per questo."

Per i colossi tecnologici statunitensi, il 2022 potrebbe essere un punto di svolta. La crescente preoccupazione per il ruolo dei social media nella polarizzazione delle comunità e nella diffusione della disinformazione, ha significato che l'UE sta accelerando la legislazione per controllare aziende come Meta, precedentemente nota come Facebook.

Le leggi sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali sono una priorità assoluta per la presidenza francese dell'UE a partire da gennaio. E per COVID-19, nuove politiche rivolte ai cittadini non vaccinati entreranno in vigore in diversi Stati membri, rendendo i programmi di vaccinazione europei un mosaico di diverse politiche.

Dice Stella Kyriakides, Commissario europeo per la salute: "Le politiche e i programmi di vaccinazione sono di competenza degli Stati membri. Discutiamo con loro e ogni Stato membro in base alla sua realtà sul campo - e qui non c'è una taglia adatta a tutti - adegua le proprie politiche. Ma il messaggio principale qui è che i cittadini devono fidarsi della scienza ed essere vaccinati."

Ma la domanda nella mente di tutti: quando finirà?

Dice Mark van Ranst, virologo belga: "Bisogna sempre aspettarsi l'inaspettato in una pandemia. È come un grande libro con molti capitoli. E da quello che abbiamo visto finora, non sappiamo ancora il capitolo finale".