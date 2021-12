Il presidente americano Joe Biden visiterà il Kentucky dopo il devastante tornado di venerdì scorso.

Grazie a un decreto presidenziali arriveranno aiuti federali per la ricostruzione del disastro che ha colpito in modo virulento la cittadina di Mayfield non risparmiando però le zone circostanti così come gli Stati vicini.

Sono un centinaio i morti altrettanti i dispersi, tra questi anche un bambino di appena qualche mese.

A Bowling Green si piange la morte di 14 persone tra questi anche sette adolescenti.

Ben Cerimovic conosceva la maggiorparte delel vittime: Erano vicini, hanno deciso di riunirsi a casa di uno di loro, ma questa è stata spazzata via dal tornado".

Il maltempo non è finito, le autorità avvisano gli abitanti del Kentucky di prepararsi a rimanere senza energia elettrica e acqua per i prossimi giorni. Mentre la temperatura scende sotto lo zero la notte.

Chi è sopravvissuto alla furia del tornado adesso deve fare i conti con quanto è rimasto, ovvero niente, molti hanno solo i vestiti che portano. Tra le altre cittadine spazzate via dalla furia degli elementi anche Dawson Springs nel Kentucky occidentale, "siamo in ginocchio" ha detto il sindaco Chris Smiley.

A Mayfield circa un terzo dei 2500 abitanti della città vive al di sotto della soglia di povertà e molti non hanno un'assicurazione. Coloro le cui case sono ancora in piedi probabilmente non avranno energia elettrica per un mese, ha affermato Nick Bailey, direttore della gestione delle emergenze della contea.