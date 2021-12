Arrestati i genitori del 15enne autore della strage di Detroit

Sono stati arrestati a Detroit i genitori di Ethan Crumbley, il quindicenne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella sparatoria alla Oxford High school alla periferia di Detroit, dove sono morti quattro studenti e ne sono rimasti feriti sette. Lo ha detto alla Cnn Rudy Harper, portavoce della polizia della città americana. James e Jennifer Crumbley erano scomparsi poche ore prima di essere a loro volta incriminati per omicidio involontario per le negligenze nella vicenda.

Gli avvocati della coppia hanno detto venerdì che, contrariamente a quanto riferito, i genitori di Crumbley non erano in fuga.

Intanto in una veglia dedicata alle vittime dell'ennesima follia delle armi la scuola si interroga:

"Alle famiglie delle vittime voglio dire che non ci sono parole per quello che è accaduto, ma posso dire che come comunità siamo qui per voi e se avete bisogno noi ci siamo e ci saremo, ha dichiarato Kelly Westbrook, direttrice esecutiva della Oxford Downtown Development Authority e coach scolastico della High school.