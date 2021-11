Verso un'uniformità europea delle regole anticovid?

Campagna vaccinale, vaccinazioni di richiamo, pillole antivirali: qual è il futuro della politica europea contro la pandemia?

In tutta Europa, la pandemia di COVID-19 non mostra segni di cedimento con diversi paesi che hanno annunciato ulteriori restrizioni negli ultimi giorni per contenere un'ondata di nuovi casi.

Frustrazione per il modo in cui i politici stanno affrontando un picco di casi riversati nelle strade durante il fine settimana in Belgio, Paesi Bassi e Austria.

Le domande incombono sull'efficienza delle vaccinazioni, un colpo di richiamo, la validità dei passaggi sanitari covid e i continui metodi di barriera mentre la pandemia persiste.

La Commissione europea dovrebbe annunciare le sue raccomandazioni "nei prossimi giorni", ma come stanno attualmente gestendo la pandemia i diversi paesi?

"Dobbiamo vaccinare", ha detto lunedì il portavoce dell'UE per la salute, Stefan De Keersmaecker, "è così semplice". Più facile a dirsi che a farsi, con le campagne di vaccinazione che spettano ai governi nazionali. Ogni paese deve tenere conto delle condizioni locali, della diffusione del virus e della capacità dei propri sistemi sanitari nazionali.

I tedeschi saranno "vaccinati, guariti o morti" entro la fine dell'inverno, ha detto lunedì il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. Il ministro ha definito drammatico il picco di infezioni dovuto alla variante Delta" e ha invitato i tedeschi a farsi vaccinare o "prendere il COVID". Il paese ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi dell'Europa occidentale con il 68%. In Germania è iniziato un dibattito sulla vaccinazione obbligatoria, ma Spahn rimane scettico su tale approccio.

Oltre a un nuovo blocco, la scorsa settimana l'Austria ha annunciato che la vaccinazione sarà resa obbligatoria dal 1° febbraio, diventando così il primo paese dell'UE con questa legislazione.

Per il dottor David Nabarro, inviato speciale dell'OMS per il COVID-19, fare affidamento solo su una strategia di vaccinazione completa è una scommessa per i paesi ricchi.

"Non è mai stato fatto prima e sarebbe davvero una strategia inappropriata per la salute pubblica farlo", ha detto all'All-Party Group del parlamento britannico sui vaccini.

La principale minaccia nella creazione di nuove varianti è la dipendenza dai vaccini esistenti, ha avvertito Nabarro.

Ciò che deve essere fatto è un "approccio combinato" di mascherine e altri interventi sanitari, "che consiste nel fare tutto il possibile per consentire alle persone di evitare di essere infettate dall'agente patogeno", ha affermato.

Se l'Europa deve vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni è una domanda aperta. L'Agenzia europea per i medicinali sta attualmente studiando la possibilità di abbassare l'età della vaccinazione e dovrebbe fornire i risultati nelle prossime settimane.

In Canada, ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni sarà consentita una dose del vaccino Pfizer. La dose pediatrica sarebbe un terzo della dose per adulti e le dosi sarebbero somministrate in una finestra di 21 giorni.

Una terza dose?

Ma mentre i programmi di vaccinazione continuano a progredire, ora sta diventando evidente che sarà necessaria una terza dose, o richiamo, per mantenere basso il numero di casi di COVID-19.

Nel Regno Unito, la terza dose è già stata autorizzata per gli over 50 e le persone fragili dall'inizio di settembre, con l'obiettivo di somministrare "10 milioni di dosi di richiamo prima di Natale", ha affermato Johnson.

Molti paesi europei hanno lanciato le loro campagne di richiamo nelle ultime settimane, ma solo il 3,7% della popolazione del continente ha ricevuto una terza iniezione, secondo l'AFP.

Tra i top performer quando si tratta di vaccinazioni, l'Islanda è in testa. Quasi 1 persona su 5 ha già ricevuto una dose di richiamo in una popolazione che è già vaccinata al 90%.

Di fronte alla recrudescenza dei casi, venerdì scorso il governo islandese ha annunciato nuove misure sanitarie per i suoi cittadini, tra cui l'uso di mascherine e la terza dose per tutti gli over 16.

Più a est, Ungheria e Serbia sono al secondo posto con 14 e 16 abitanti su 100 rispettivamente vaccinati tre volte, secondo i dati raccolti dal sito web OurWorldinData.

L'autorità di vigilanza sui farmaci dell'UE (EMA) ha iniziato a valutare i dati su una dose di richiamo del vaccino Janssen (noto anche come Johnson e Johnson). Lo studio valuterà se ricevere una seconda dose del vaccino a iniezione singola debba essere somministrata due mesi dopo la prima dose in persone di età pari o superiore a 18 anni.

Fino a quando saranno validi i pass sanitari antiCovid?

Fare una terza dose sdeve diventare una regolsa come condizione per ottenere un lasciapassare sanitario? In Francia, l'Accademia di Medicina ha respinto l'idea.

L'organizzazione ha dichiarato il 29 ottobre di essere contraria alla possibilità, che ha affermato "va oltre" l'obiettivo del documento.

Questa misura "trasgredisce il ruolo del lasciapassare sanitario, che era quello di limitare il rischio di trasmissione del virus e di incoraggiare la popolazione a farsi vaccinare", ha affermato l'ente in una nota.

Il Certificato Digitale Covid UE sarà operativo per 12 mesi dalla data di emissione. La Commissione può modificare alcune disposizioni, che possono spianare la strada agli esecutivi per estendere la validità e aggiungere una terza dose secondo necessità.

Tuttavia, il premier greco Kyriakos Mitsotakis chiede una terza dose sei mesi dopo l'ultima dose da aggiungere al pass sanitario per mantenerlo valido. Mentre a Roma, il governo italiano sta progettando di rendere valido il pass sanitario per nove mesi dopo una vaccinazione completa.

Nuovi farmaci anti-Covid

Le pillole antivirali fanno parte di un arsenale in crescita nella lotta contro il COVID-19 e due farmaci hanno dimostrato di ridurre drasticamente il rischio di ospedalizzazione e morte.

Venerdì, l'autorità di vigilanza sui farmaci dell'UE (EMA) ha autorizzato la pillola anti-Covid di Merck per l'uso di emergenza e ha avviato una revisione del farmaco antivirale di Pfizer per l'autorizzazione formale.

La pillola Merck (nota anche come molnupiravir o MK 4482) "può essere utilizzata per trattare gli adulti con COVID-19 che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di sviluppare un COVID-19 grave", ha affermato l'EMA in una nota.

Anche negli USA i farmaci sono in attesa del via libera regolamentare. L'amministrazione di Biden ha già acquistato milioni di trattamenti. Ha suscitato il dibattito in Europa sull'effettuazione di un simile acquisto congiunto dell'UE, come è stato negoziato con gli acquisti di vaccini.