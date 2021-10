Gambia, Kankurang balla in strada per la cerimonia della circoncisione

Per le strade di Bakau, in Gambia, un personaggio mascherato dall'aspetto inquietante, noto come Kankurang, balla per le strade, accompagnato dal suono dei tamburi.

Questa figura, che rappresenta l'ordine, la giustizia e la protezione contro il male, brandisce due machete durante una parata.

Il tutto fa parte di una cerimonia in cui i ragazzi vengono iniziati alla virilità, attraverso un processo che prevede la circoncisione.

Screengrab from Africanews video

"Non abbiamo il potere di scomparire e così via - dice Mamadou Jallow, a capo della cerimonia - ora qualcuno si maschera e mostra anzitutto questi due machete: il male ha paura del Kankurang, che è considerato uno spirito protettore, quindi probabilmente quando verrà fuori, lo crederà reale e ne avrà paura".

Il rito è tramandato di generazione in generazione: e se i bambini fuggono in casa spaventati al passaggio dello "spirito", per i ragazzi coinvolti è un momento significativo della loro vita e cultura, tanto da essere riconosciuto come patrimonio culturale dell'UNESCO nel 2005.