Tempesta twitter su Janez Janša

Il primo ministro sloveno Janez Janša è coinvolto in una controversia a seguito di una discussione su Twitter giovedì. In un cinguettìo ora cancellato, ha attaccato i deputati utilizzando una teoria della cospirazione di estrema destra, Un tentativo di screditare i politici in visita ufficiale nel suo Paese. I deputati erano in missione per indagare sullo stato della democrazia in Slovenia. Ed hanno deplorato il tono del dibattito.

Ha detto l'eurodeputata olandese Sophie in t Veld, Renew Europe: "È sorprendente che i membri del governo siano impegnati in un dibattito che non è adatto alla società civile. Questo tipo di dibattito porta a un clima di sfiducia, ostilità, intimidazione. Semina dubbio e sfiducia circa e fra le istituzioni" pubbliche".

In t`'Veld ha scelto di non commentare lo scambio di Twitter. Ma ha aggiunto: "Le persone possono dirsi su Twitter quello che vogliono. Chi è al potere però ha una responsabilità speciale per il tono del dibattito".

Il litigio su Twitter è particolarmente problematico per l'UE poiché Janez Janša detiene la presidenza di turno del Consiglio, il che significa che fissa l'agenda per i colloqui con l'UE fino alla fine dell'anno.