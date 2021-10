Giorgia Meloni a Madrid al party event di Vox

Guest star all'evento di Vox, il partito di estrema destra spagnolo, Giorgia Meloni questa domenica è volata a Madrid, lasciandosi alle spalle le polemiche all'indomani del sabato grigio a Roma e a Milano dove cortei di no vax infiltrati da facinorosi e esponenti di Forza nuova sono stati alla base di violenti scontri.

L’appuntamento si colloca nel solco di una più stretta collaborazione tra Fratelli d’Italia e Vox nell’ambito della famiglia dei Conservatori europei con l'obiettivo di rafforzare il gruppo a livello internazionale, di difendere la sovranità dei popoli, le radici dell’Europa, e valorizzare le identità delle Nazioni.

Con 'l'Europa delle direttive assurde', come ha dichiarato la leader di Fratedlli d'Italia arringando la sua folla in Spagna; riferendosi ai disordini di sabato in Italia, ha definito 4 cretini gli istigatori e fautori delle violenze e ha chiamato in ballo la ministra dell'Interno.

Dal canto suo, l'opposizione italiana incalza la presidente di Fratelli d'Italia chiedendole chiarezza e trasparenza nei confronti di certi ambienti. Enrico Letta, segretario del Pd presenterà in parlamento una mozione per sciogliere Forza nuova. Primo passo verso una legge in questo senso.

«Con Giorgia abbiamo un bel rapporto, una sintonia profonda su tutti i temi più importanti». Santiago Abascal è il leader del partito spagnolo Vox che ha incassato il terzo posto come forza politica nel Paese alle elezioni dello scorso 11 novembre.

È riuscito a scavalcare Podemos e il centrodestra di Cuidadanos. In un’intervista a un media italiano parla del suo rapporto con Meloni . «L’ho conosciuta a Roma – dice – e mi ha impressionato questa giovane leader così forte e determinata".