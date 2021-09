"La rottura del contratto una coltellata alla schiena"

"Una decisione eccezionale, per un atto di gravità eccezionale". Il Ministro degli esteri francese Jeann-Yves Le Drian ha parlato di "coltellata alla schiena" e motivato così il richiamo degli ambasciatori da Stati Uniti e Australia, seguito all'annuncio del partenariato strategico tra i due paesi e il Regno Unito, che ha fatto saltare un contratto per la vendita a Canberra di sommergibili francesi. Come confermato anche su Twitter, la decisione interviene su diretta richiesta del Presidente Macron.

Il Twitter dell'ambasciata francese negli Stati Uniti, che rimanda all'intervento del Ministro degli esteri Jean-Yves Le Drian

Gli USA alla Francia: "Proprio perché amici, possiamo non andare sempre d'accordo"

"Possono esserci disaccordi anche tra buoni amici - la replica della rappresentante permanente USA all'ONU, Linda Thomas-Greenfield -. E' però nella natura stessa dell'amicizia. Proprio perché si è amici, si può non essere d'accordo su tutto e continuare a cooperare in ambiti comuni. Ed è esattamente quanto continueremo a fare con i nostri colleghi francesi, anche per smorzare qualsiasi tensione. Non riteniamo però che queste tensioni incidano sulla natura della nostra amicizia".

56 miliardi per 12 sottomarini: in fumo il "contratto del secolo"

Celebrato dall'industria francese come "contratto del secolo" - e di un valore, oggi, di 56 miliardi di euro - il contratto firmato nel 2016 prevedeva la fornitura di 12 sottomarini prodotti dal Naval Group di Cherbourg, che ora intende chiedere compensanzioni "importanti" a Canberra.

650 i lavoratori che lavoravano al progetto nei cantieri francesi del gruppo, per cui rappresentava il 10% del volume d'affari. "L'impatto sarà imporante ma non rimetterà in questione la nostra sopravvivenza", il commento dell'azienda alle agenzie di stampa francesi.

Canberra: "Sono cambiati i nostri bisogni, non le nostre intenzioni"

"Sono cambiati i nostri bisogni, non le nostre intenzioni", ha detto il premier australiano Scott Morrison, motivando la rottura del contratto. La fornitura di sottomarini viene ora infatti demandata agli Stati Uniti nel quadro dell'AUKUS, la partnership strategica stretta da Canberra con Londra e Washington, per contrastare la Cina nel Pacifico.