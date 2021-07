"Buy American": Biden lancia la campagna per rilanciare l'economia

"Buy American", anche Biden ha sposato la campagna per far comprare prodotti fatti negli Stati Uniti per rilanciare l'economia dopo la crisi pandemica. Per questo si è fatto immortalare durante una visita a una fabbrica che produce camion. Il nuovo governo spinge anche a investire nell'energia pulita. E sostiene un pacchetto per le infrastrutture da oltre 800 miliardi di euro, in cui sono inclusi 44 miliardi per la produzione di chip per computer.

La Federal Reserve spera che i bassi tassi di interesse possano aiutare la ripresa.

Oggi, il Federal Open Market Committee ha mantenuto i tassi di interesse vicino allo zero. Queste misure, assieme alla nostra guida sui tassi di interesse e sul nostro bilancio, garantiranno che la politica monetaria continuerà a sostenere l'economia fino al completamento della ripresa. Jerome Powell presidente Federal Reserve

Le misure di sostegno non hanno fatto entusiasmare Wall Street.

Gli analisti si aspettano che la Fed si muova verso la riduzione degli acquisti di obbligazioni che hanno contribuito a mantenere bassi i tassi di interesse durante la pandemia.