La candidatura di Tareq Alaows al Bundestag doveva essere storica.

Sperava di essere il primo rifugiato siriano eletto al parlamento tedesco. Invece, una pioggia di insulti e minacce razziste lo ha costretto a terminare la sua campagna dopo meno di due mesi.

La sua esperienza ha portato alla richiesta di maggiori protezioni per i candidati delle minoranze, contribuendo nel contempo a esporre la profondità del razzismo e dell'acredine contro i rifugiati che serpeggia tra alcuni tedeschi.

Alaows, che ha studiato legge in Siria, ha a che fare con attacchi razzisti da quando ha iniziato l'organizzazione politica tra altri rifugiati poco dopo il suo arrivo in Germania sei anni fa.

"Me lo aspettavo prima della campagna, ma non avevo mai sperimentato nulla del genere", ha detto a Euronews.

"Quando ho annunciato la mia candidatura, qualsiasi account di social media o indirizzo e-mail associato a me, anche account di lavoro, è stato immediatamente inondato di minacce e abusi".

Secondo Alaows, gli attacchi online riflettono la natura altamente organizzata dell'estrema destra tedesca.

I messaggi arrivavano in ondate coordinate più volte al giorno, in quantità così travolgenti che la campagna aveva uno staff dedicato esclusivamente alla documentazione e all'eliminazione dei commenti razzisti.

Sebbene sia spesso difficile sapere quanto seriamente prendere le minacce online, un incidente nella metropolitana di Berlino ha chiarito che queste non potevano essere semplicemente attribuite al trolling.

“Sono stato avvicinato e minacciato da qualcuno sulla U-Bahn" racconta. "Non sapevo se mi avrebbe attaccato fisicamente, o se avrebbe continuato a urlarmi contro finché non fossi sceso all'uscita più vicina. È stato il minuto e mezzo più lungo della mia vita».

Alaows non era l'unico destinatario di questa pioggia di veleno. Anche il suo staff e la sua famiglia sono stati minacciati, il che alla fine lo ha spinto a prendere la difficile decisione di fermare la campagna.

“Si è arrivati a un punto in cui non la mia sicurezza non poteva più essere garantita. Come pure la sicurezza di chi mi sta intorno. E questa è una responsabilità enorme".

La "cultura dell'accoglienza" alla prova

Nel 2015, la Germania ha fatto notizia a livello internazionale per la sua "cultura dell'accoglienza" verso rifugiati. Soltanto tra il 2015 e il 2016, più di 1,2 milioni di profughi hanno chiesto asilo nel paese.

Sei anni dopo, la durissima risposta alla candidatura di Alaows da parte di alcuni ambienti della società tedesca potrebbe indicare che il paese non è più accogliente come si credeva fino a qualche tempo fa.

Il governo tedesco ha segnalato un aumento degli estremisti di destra, mentre nove persone sono state uccise nel più grande attacco a sfondo razziale del paese nella Germania del dopoguerra nell'attacco terroristico dello scorso anno ad Hanau.

Alaows, 32 anni, era uno delle centinaia di migliaia di siriani fuggiti in Germania nel 2015. Non ha dimenticato il sostegno e la difesa che ha ricevuto dopo essere arrivato da un estenuante viaggio di mesi lungo la rotta balcanica.

“La cultura dell'accoglienza era una realtà. E vedo ancora questa cultura sociale oggi", ha detto, continuando a menzionare le molte città in Germania che si sono impegnate ad accogliere più rifugiati di quanto fosse loro richiesto dalla politica tedesca e dell'UE.

Per Alaows, la sfida più grande per i rifugiati in Germania non è quella locale. “Il problema è a livello nazionale. La legislazione federale rende più difficile accettare i rifugiati, o blocca completamente la loro accoglienza”.

Durante la sua permanenza nel paese, la Germania ha inasprito le leggi sull'asilo. I politici, inclusi il CDU di centro-destra e l'SPD di centro-sinistra, stanno attualmente discutendo un ulteriore inasprimento e l'espulsione di richiedenti asilo dall'Afghanistan e dalla Siria qualora commettano crimini in Germania.

Questo fa parte di ciò che Alaows vede come un modello più ampio di razzismo strutturale particolarmente duro per i rifugiati.

"Spesso si dimentica che l'integrazione è una strada a doppio senso", ha detto. “C'è la responsabilità di rendere il più facile possibile per le persone arrivare veramente a integrarsi nella società. Le leggi dovrebbero incoraggiare questo processo, ma oggi si tende all'opposto. I rifugiati arrivano qui e vivono in rifugi senza prospettive, senza una via chiara per l'asilo e dovendo temere di essere espulsi in qualsiasi momento”.

Alaows sostiene che tale discriminazione strutturale sia legata a un evidente divario tra la struttura della società tedesca e il suo parlamento. Circa un quarto della popolazione tedesca è composta da immigrati o figli di immigrati, ma solo l'8% del Bundestag rappresenta questo segmento di popolazione.

“La democrazia dovrebbe essere diversa. Il Parlamento dovrebbe riflettere la società. Abbiamo molte persone che hanno sperimentato la fuga ma non hanno voce nel nostro governo", ha detto.

Lavoro politico di diverso tipo

La sua candidatura come membro del Partito dei Verdi alle elezioni federali di settembre aveva lo scopo di aiutare a correggere il tiro rispetto a questa situazione. E sebbene dover abbandonare il suo tentativo di diventare il primo rifugiato del paese in parlamento a causa di un contraccolpo razzista sia un freno alla società e alla democrazia tedesche, Alaows non rinuncia alla politica.

“Non vedo un'alternativa. In qualità di persona che può aiutare a costruire ponti tra i rifugiati e la politica, ho la responsabilità di andare avanti. non mi fermerò. Il mio lavoro politico continuerà, solo su un livello diverso da quello che avevo pianificato", ha riflettuto.

Dopo aver terminato la sua campagna, Alaows è tornato al lavoro di advocacy che ha svolto a vario titolo da quando è arrivato in Germania.

Fornisce assistenza legale e supporto a coloro che cercano residenza o asilo, oltre all'attivismo per i diritti umani con Seebrücke, un'organizzazione che ha contribuito a fondare nel 2018 che sostiene i rifugi sicuri per i rifugiati e contro la criminalizzazione del salvataggio dei rifugiati.

Sebbene non lo si potrebbe biasimare qualora covasse risentimento rispetto agli abusi rivolti a lui e alla sua candidatura, Alaows resta cautamente ottimista.

“Ho fatto questo lavoro per anni. Prima in Siria (con la Mezzaluna Rossa Siriana) e poi in Germania. Anche con la candidatura, il mio lavoro è iniziato a livello della società civile. E sono solo contento di essere di nuovo attivo, mi sta facendo bene"