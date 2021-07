Bruxelles vuole contrastare la "via della seta" cinese

L'UE sta sviluppando un proprio piano per rivaleggiare con l'iniziativa della via della seta della Cina.

Il colosso asiatico ha già iniziato ad investire nel porto greco del Pireo. e in Italia, dimostrando come il Mar Mediterraneo è una via chiave per progetti di trasporto e infrastrutture.

Ma i ministri degli Esteri dell'UE hanno deciso di lanciare la loro strategia "Globally Connected Europe".

Spingere per la creazione di un elenco di progetti ad alto impatto e visibili per collegare l'Europa al mondo dal 2022.

Così Josep Borrell, alto rappresentante della plitica estera europea: "Il progetto ha uno scopo più ampio: mettere la connettività al centro della nostra politica esterna. Abbiamo iniziato a farlo due anni fa con il nostro accordo con il Giappone. Ma sembra che oggi sia molto importante per noi guardare ai problemi di connettività con il più ampio Medio Oriente e in attesa dell'Asia centrale e della Cina. Ma non vogliamo lo stesso approccio e gli stessi obiettivi che la Cina ha con l'iniziativa detta via della seta".

Una migliore connettività significa diversificazione e riduzione delle dipendenze strategiche per l'UE e i suoi partner.

Il Montenegro, ad esempio, sta avendo difficoltà per pagare un prestito cinese da 1 miliardo di dollari per un progetto di autostrade.

La ricercatrice Alicia García-Herrero, sottolinea che i paesi europei devono stare attenti al grado di dipendenza in termini di infrastrutture ma anche in termini di commercio per evitare essere strozzati in caso di shock della catena di approvvigionamento: "Importando il 90% di un prodotto critico, fondamentale per la nostra economia, attraverso un porto che appartiene alla Cina, all'improvviso potremmo ritrovarci a discutere con Pechino, allora ci sarebbero due potenziali colli di bottiglia: le importazioni e i porti, ovvero le infrastrutture".

I leader del G7 hanno anche adottato il piano "Ricostruire un mondo migliore " per rivaleggiare con l'influenza di Pechino. Nell'UE sono incoraggiati i partenariati per la connettività con paesi e regioni che hanno valori condivisi. Proprio come gli accordi siglati con India e Giappone per trasporti, energia e progetti digitali.