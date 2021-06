Sfilata ad Atene, l'antica Grecia ispira la moda di Dior

Quasi un déjà-vu per la casa di moda francese Dior, che replica in scenario e suggestioni l'iconica collezione del 1951, protagonista tra le rovine dell'Acropoli di un servizio fotografico per il magazine Paris Match.

Dior torna dunque in Grecia e, nel sito dei primi Giochi Olimpici moderni di Atene, svela la sua collezione Cruise 2022, omaggio alla creatività di artisti e artigiani locali.

Nel tweet Dior: "Vivi la commistione di influenze, dall'antichità all'atletismo, distillate attraverso la tradizione Dior nella collezione #DiorCruise 2022 http://on.dior.com/cruise-22 di Maria Grazia Chiuri, vista nello show setting dello Stadio Panathenaic di Atene".

Per la maison, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri fa sfilare in peplo moderne dee greche, utilizza simbologie della cività ellenica, si ispira a figure mitologiche, come Aracne, figlia di Zeus, tessitrice senza eguali (e dea delle arti, della letteratura e della filosofia), ma si lascia guidare anche da motivi surrealisti alla De Chirico.

Dior - 'Aracne' AFP

Uno spettacolo ospitato dallo stadio Panathinaikos di Atene, riaperto al pubblico dopo l'allentamento delle misure restrittive anti Covid.

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo Dior, spende parole entusiaste per il ritorno in passerella davanti al pubblico: "Abbiamo lavorato molto con i video, i film - spiega - Ma è completamente diverso avere un pubblico alla nostra sfilata perché è come un concerto, è come il teatro. È un altro modo di lavorare, non si può paragonare un film con un evento reale".

La sfilata, seguita alle tappe di Marocco e Puglia, è stata seguita da celebrità tra cui la star del cinema Catherine Deneuve, la modella Cara Delevingne e l'attrice di Queen's Gambit Anya Taylor Joy.