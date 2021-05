L'Unione Europea alla Turchia: "La pazienza è finita"

Appena un mese dopo che il cosiddetto sofagate ha scosso le relazioni fra Bruxelles ed Ankara, il Parlamento europeo ha inviato un serio avvertimento ad Ankara. L'ultima relazione sui progressi compiuti è stato il documento più duro finora a livello dell'UE, affermando che la Turchia ha preso le distanze dai valori europei e ha continuato a retrocedere nel campo dello Stato di diritto.

L'autore del rapporto ha avvertito il presidente Erdogan di invertire la rotta o affrontare le conseguenze.

Nacho Sánchez Amor, eurodeputato relatore del rappoto sulla Turchia: "Poiché il processo di adesione non porta a riforme democratiche, il Parlamento europeo si impegna a includere la condizionalità democratica in ogni aspetto delle nostre relazioni. Ciò significa che l'unione dei custums: ok, siamo pronti a impegnarci, ma dalla parte dell'Europa Al Parlamento chiediamo una rigorosa e profonda condizionalità democratica nel dibattito".

Gli ultimi due anni hanno visto una repressione senza precedenti nei confronti dell'opposizione e dei media secondo il documento. Ma nonostante le mosse automatiche del presidente Erdogan, la Turchia è ancora un paese candidato all'UE. Se il passo indietro della democrazia non viene invertito, i colloqui di adesione con la Turchia dovrebbero essere formalmente sospesi - afferma il rapporto. Cresce il campo che sostiene l'immediata sospensione della candidatura, ma alcuni deputati vogliono un'altra possibilità di colloquio.

Cosi' Manfred Weber, presidente, gruppo PPE: "Per me come leader del PPE è chiaro che la Turchia non può essere membro dell'Unione europea. Abbiamo bisogno di un modo speciale di partenariato di buon vicinato. Questo è ciò che dobbiamo ottenere, dobbiamo lavorare. Ma nel circostanze attuali abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Ecco perché usiamo i colloqui in corso per sviluppare le cose, per migliorare le cose".

Il documento ha sottolineato che la Turchia è un partner chiave per l'UE nel campo della sicurezza e della migrazione.