Altri due ex ricercati italiani si sono consegnati

La fuga di Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, dopo gli arresti di sette ex terroristi rossi questo mercoledì in Francia, è durata appena 24 ore. I due si sono presentati alle autorità di Parigi per costituirsi. L’operazione francese che prevede l’estradizione, ha riguardato dieci persone condannate per terrorismo. Quindi, con Bergamin e Ventura che hanno deciso di consegnarsi, solo Maurizio di Marzio rimane al momento ricercato. Questo giovedì la prima udienza per i sette fermati: gli ex componenti delle Brigate rosse Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, l’ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti, ex dei Nuclei armati contro il potere territoriale.

L’iter processuale però si annuncia lungo, l’eventuale estradizione verso l'Italia sarà possibile “non prima di 2 o 3 anni”, ha avvertito l’Eliseo.