Dal clima alla Superleague, una settimana piena di eventi per la UE

La Corte costituzionale tedesca ha respinto la richiesta degli euroscettici per bloccare l'entrata in vigore del fondo di recupero dell'Unione europea. I negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno raggiunto un accordo fondamentale sulla legge europea sul clima.

È iniziata la Conferenza sul futuro dell'Europa, dove i cittadini possono seguire e partecipare ai dibattiti sulle riforme in tempo reale. Ma nulla ha scosso di più le persone di quello che potrebbe passare alla storia come uno dei più monumentali errori di calcolo del management nel calcio professionistico.

Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale, massicce proteste di fan, giocatori, allenatori e persino politici hanno fatto fallire l'idea di una Super League, una competizione d'élite che prometteva l'ingresso garantito per i suoi club fondatori e miliardi di euro.

Ma di fronte a un'opposizione simile a uno tsunami, la maggior parte dei club si è ritirata e il progetto è stato accantonato.

"È stato come se avessimo lanciato una bomba atomica", ha detto il presidente del Real Madrid.

Così Boris Johnson, Primo Ministro britannico: "Accolgo con favore la decisione presa dalle sei squadre di calcio inglesi di non entrare a far parte della Super League europea. L'annuncio è stato il risultato giusto per i tifosi, per i club e per le comunità di tutto il paese".

È giusto dire che i promotori dietro i club della Super League sono stati colti di sorpresa. Nessuno si aspettava un simile contraccolpo. Sono in corso tentativi per riportare i club ribelli nell'ovile europeo.

L'episodio mostra che anche nella politica sportiva servono maggioranze, compromessi e sostegno pubblico. Quando si tratta di stabilire se ci sarà o meno un sostegno pubblico sufficiente per la nuova legge sul clima dell'UE, la giuria è ancora fuori.

La Commissione europea lo ha elogiato come un elemento centrale del suo Green Deal, impostando l'UE su un percorso verde per una generazione. Eppure alcuni sono delusi.

Per capirne di più, Stefan Grobe ha parlato con Michael Bloss, membro del Parlamento europeo dei Verdi tedeschi.

Stefan Grobe: "Lei è uno degli attori-chiave quando si parla di politica climatica a Bruxelles e non è soddisfatto della legge sul clima. Perché pensa che non sia abbastanza?"

Michael Bloss, eurodeputato tedesco verde: "I prossimi 10 anni sono i più importanti per combattere l a crisi climatica. E dobbiamo davvero raggiungere l'obiettivo di temperatura di 1,5 gradi Celsius. Quello di cui avremmo bisogno di avere in media, globallmente sarebbe meno 65%. Siamo passati a meno 52,8% e non è abbastanza. Ed è solo una media globale. Ciò di cui abbiamo bisogno dall'Unione europea dovrebbe essere ancora di più fare di più rispetto alla media globale. Quindi siamo solo lontani da ciò che è effettivamente necessario e ovvio che non sono felice. E adesso. Ma possiamo ancora migliorare qualcosa. Possiamo ancora miglirare in ambiti come le politiche settoriali circa il prezzo della CO2 dalle automobili alle energie rinnovabili".

Stefan Grobe: "La Commissione europea ha elogiato questa legge come storica. Dal suo punto di vista quali sono gli aspetti positivi della legge?"

Michael Bloss, eurodeputato tedesco verde: "Capisco che la Commissione abbia elogiato il proprio lavoro, ma io considero sempre ciò che è effettivamente necessario per l'atmosfera, per combattere la crisi climatica, e purtroppo, non è abbastanza. Ci sono alcuni buoni elementi. Ad esempio, siamo riusciti a istituire un consiglio scientifico con 15 scienziati che ci forniranno consigli su cosa possiamo fare per essere in linea con ciò che la scienza ci chiede di fare, e sapere a che punto siamo nella lotta alla crisi climatica. Quindi questo è positivo. Siamo anche riusciti un po' a cambiare il modo in cui misuriamo i nostri progressi perché fino ad ora misuriamo in obiettivi percentuali. L'atmosfera però, non si preoccupa degli obiettivi percentuali. L'atmosfera si preoccupa di quante tonnellate di CO2 emettiamo effettivamente".

Stefan Grobe: "L'accordo sul clima è stato raggiunto appena prima della conferenza virtuale con Joe Biden. È ottimista sul fatto che con la nuova amministrazione statunitense, l'azione globale sul clima diventerà una vera priorità dell'agenda internazionale?"

Michael Bloss, eurodeputato tedesco verde: "Credo che ci sia un buon clima al vertice, è indubbio. È bene per il pubblico che gli Stati Uniti, i rappresentanti del Canada e dell'Unione Europea presentino il loro obiettivi climatici. Tutti applaudiranno e questa provocherà una nuova dinamica. Tuttavia, penso che dovremmo fare una politica climatica per i titoli dei giornali, ma dovremmo fare una politica climatica per l'atmosfera. Sappiamo che la scienza ci dice cosa è necessario e c'è ancora un grande divario di emissioni che dovremmo ridurre, ma attualmente non lo riduciamo. Quindi questo è un po 'il mio problema con l'accordo concluso in Europa martedì sera. Fondamentalmente, è stato davvero affrettato. C'era molta pressione per finalizzare l'accordo perché i leader volevano essere pronti per andare al vertice di Biden. Credo però che se avessimo negoziato un po' più a lungo, avremmo ottenuto un risultato migliore".

Secondo i suoi critici, la legge sul clima dell'UE manca di ambizione e creatività. Ma questa è la natura del compromesso politico.

E a proposito di creatività, il London Design Museum ha avuto una grande idea.

Dato che uno dei piaceri principali delle persone in questi giorni è un viaggio socialmente lontano al supermercato, hanno deciso di trasformarlo in una nuova esperienza artistica?

Designer e artisti emergenti hanno confezionato oggetti essenziali e li hanno venduti in un negozio come parte del museo, che potrebbe aprire, mentre il resto del museo doveva rimanere chiuso.

Il risultato è un negozio, che vuole essere un supermercato, ma in realtà è un'opera d'arte, un'installazione.

L'ambientazione potrebbe ispirarci a vedere i prodotti essenziali con occhi diversi e ad apprezzare l'importanza della creatività.