Aliquota globale: chi è a favore e chi no

La proposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden circa un'imposta globale comune sulle società, non solo potrebbe danneggiare i paradisi fiscali come Panama, ma potrebbe anche creare una crisi all'interno dell'Unione Europea.

In questo momento, molte aziende stanno utilizzando una scappatoia che consente loro di guadagnare denaro in paesi ad alta tassazione, per poi versare i loro profitti in luoghi esotici dove le tasse aziendali sono basse o praticamente inesistenti.

Anche all'interno dell'Unione ci sono enormi differenze nel modo in cui le società sono tassate.

Ecco perché Biden vuole un approccio comune: "Le aziende non saranno in grado di nascondere i propri guadagni in luoghi come le Isole Cayman e le Bermuda o i paradisi fiscali, e anche eliminare le detrazioni utilizzate dalle società per offshoring o trasferimento di risorse all'estero. Con l'offshore, i posti di lavoro lavori si spostano all'estero e quindi non si devono pagare le tasse, in tutto ciò che guadagnano ".

Non sorprende che le multinazionali americane abbiano criticato la proposta. Soprattutto le aziende tecnologiche non sono state liete di questa notizia. Esse infatti rappresentano i casi più lampanti delle storture del sistema esistente.

Applausi sono arrivati ​​ dal Fondo Monetario Internazionale per bocca di Gita Gopinath: "Siamo decisamente a favore di un'imposta minima globale sulle società".

Ma soddisfazione è stata espressa anche dal Parlamento europeo.

Kira Marie Peter-Hansen, eurodeputata verde: "Sono davvero felice dell'annuncio del presidente Biden".

La proposta di Biden metterà probabilmente alla prova la solidarietà europea. Paesi ad alta tassazione come Francia, Germania o Italia sono stati di supporto fin dall'inizio. Ma che dire dei soliti sospetti come il Lussemburgo, i Paesi Bassi e in particolare l'Irlanda che hanno attratto grossii capitali grazie alle loro basse aliquote fiscali sulle società?

Se l'Europa non riesce a trovare un terreno comune, Biden potrebbe passare all'offensiva.

Paesi come l'Italia sono d'accordo

Così Jacob Kirkegaard analista del German Marshall Fund: "Se si tratta di una guerra commerciale, su questo posso garantirvi che gli Stati Uniti mireranno alle esportazioni provenienti dagli Stati che si oppongono a questa proposta. Quindi, saranno irlandesi, olandesi e altre esportazioni verso gli Stati Uniti che saranno specificamente prese di mira dagli Stati Uniti per ritorsione ".

Nelle prime reazioni, alcuni stati a bassa tassazione hanno mostrato una cauta disponibilità a cooperare. Ma i negoziati potrebbero essere ardui.

Continua Jacob Kirkegaard delGerman Marshall Fund: "Devono fare molta pressione sull'Irlanda e sui Paesi Bassi per venire avanti. E come lo fanno? Beh, è ​​la politica. Sono sicuro che Washington direbbe al governo irlandese di essere in linea con questa proposta, altrimenti potrebbe non ottenere il sostegno desiderato sul problema in Irlanda del Nord e sulla situazione Brexit. E circa l'Olanda ci saranno altri punti su cui far pressione".

Gli irlandesi e gli olandesi potrebbero perdere i loro vantaggi competitivi sulle tasse sulle società, ma un'aliquota fiscale comune più alta significherebbe più soldi nelle casse pubbliche per tutti.