Quando sbagli manovra e blocchi il commercio globale (cit.).

Nel canale di Suez è ripresa da poco la circolazione parziale delle navi, dopo che un mega-container si è incagliato per traverso nella stretta via d'acqua da cui passano circa il 10% delle rotte commerciali del mondo.

Potrebbero essere necessari giorni per rimuovere il cargo "Ever Given", lungo 400 metri e largo 59. Diverse imbarcazioni sono mobilitate per rimuovere la portacontainer, probabilmente incagliatasi per il forte vento.

L'Autorità che possiede, gestisce e mantiene il Canale di Suez ha precisato in un comunicato che il traffico è ripreso sulla parte "originale" o storica della linea d'acqua, che dal 2015 ha avuto un parziale raddoppio, e quindi non ancora sul suo secondo ramo più recente.

"L'Autorità non risparmia alcuno sforzo per garantire la normale navigazione", viene aggiunto nel testo che sintetizza dichiarazioni del presidente dell'Authority, Osama Rabie.

Al momento di scrivere, le operazioni per disincagliare la nave container da 219mila tonnellate sono ancora in corso.

La nave container MV Ever Given, battente bandiera panamense, si era "incagliata accidentalmente, probabilmente dopo essere stata colpita da una folata di vento", riferisce la proprietà, la società taiwanese Evergreen Marine Corp.

بواسطة ٨ قاطرات عملاقة قناة السويس تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة #قناة_السويس_شريان_الحياة #suezcanal Posted by ‎هيئة قناة السويس Suez Canal Authority‎ on Wednesday, March 24, 2021

I rimorchiatori che hanno "arpionato" i 59 metri di larghezza della Ever Given possono essere chiaramente identificati gettando un occhio ai siti monitorano il traffico marittimo in tempo reale; da queste mappe si intuisce anche la dimensione dell'ingorgo che si è venuto a creare.

Sono circa una trentina le navi ferme ad ogni lato del Canale, a sud e a Nord, riferisce Leth Agencies, una società che fornisce servizi ai clienti che utilizzano il canale.

La prua della nave cargo è affondata per diversi metri nell'argine, come si vede in questa foto. Per tirarla fuori da questa situazione, sono entrati in azione almeno tre rimorchiatori.

Le operazioni per disncagliare la Ever Given dal canale di Suez -/AFP or licensors

La Ever Given era in viaggio verso Rotterdam, indica il sito myshiptracking.com.

Dal canale di Suez, inaugurato nel 1869, passa circa il 10% del commercio marittimo internazionale. L'anno scorso sono transitate da queste acque circa 19mila navi (dato: Suez Canal Authority).