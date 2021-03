L'Olanda alle urne si interroga sull'UE

Come si vedono gli olandesi nell'Unione europea?

In vista delle elezioni, la questione problema che ha acceso intensi dibattiti nel paese, soprattutto dopo la Brexit.

Con l'uscita del Regno Unito, afferma Maria Demertzis, vicedirettrice del think tank Bruegel, i Paesi Bassi hanno perso un partner importante con cui condividono legami culturali, nonché opinioni simili su commercio, affari e politica estera.

"L'uscita del Regno Unito ha davvero rappresentato la perdita di un alleato nel modo in cui pensano e operano. Gli olandesi guardano sempre all'Ovest per il modo in cui fanno affari, per il modo in cui si impegnano. Inoltre si è levata una voce molto importante in tutte le questioni europee. Ora c'è solo una solida alleanza franco-tedesca nell'UE affinché e gli olandesi sono preoccupati di non essere ascoltati, quindi vogliono assicurarsi che anche gli altri paesi abbiano voce in capitolo", spiega.

In qualità di Stato membro fondatore dell'UE, i Paesi Bassi sono tradizionalmente molto europeisti.

L'economia del paese dipende fortemente dal blocco europeo.

Ma il malcontento nei confronti di Bruxelles è cresciuto da anni, culminando in un battibecco pubblico tra i Paesi Bassi ei suoi partner dell'UE sul bilancio dell'UE e sul fondo per la ripresa economica

L'Aia afferma di volere che il denaro pubblico venga speso con saggezza. Ma molti altri paesi dell'UE accusano gli olandesi di essere troppo frugali, insensibili e persino intransigenti.

Ciò ha portato alcuni a speculare sulla possibilità di un'uscita dei Paesi Bassi, mentre altri affermano che questi timori sono esagerati.

"Penso che soltano le persone nella bolla degli affari europei pensino a uno scenario simile, sostiene Dharmendra Kanani, Direttore di Friends of Europe.- Non penso che sia una preoccupazione viva per le comunità di tutta Europa, penso che il problema più grande qui sia come i populisti e i nazionalisti potranno potenzialmente rivendicare un terreno più ampio nella politica interna se i governi non giocano bene le loro carte sulla gestione delle finanze e del debito pubblico ".

L'ascesa del nazionalismo nei Paesi Bassi sembra confermare il crescente malcontento nei confronti di Bruxelles e delle sue istituzioni. Resta da vedere quanto questo risentimento allontani gli elettori dai partiti tradizionali.