Edizione tutta virtuale per la "Berlinale", il Festival del Cinema di Berlino.

Orso d'Oro alla Romania

L'Orso d'Oro 2021 per il miglior film lo vince il regista romeno Radu Jude, 43 anni, con il suo "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Titolo originale romeno: "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc").

La giuria di Berlino, rigorosamente on-line, ha voluto premiare questo film, definito "elaborato, ma anche selvaggio": la storia di un timido professore di liceo, la cui vita è sconvolta dall'uscita di un video intimo...

Si tratta di una acida interpretazione dell'ipocrisia della società contemporanea, girato in Romania nell'estate dell'anno scorso, in piena pandemia.

Orso d'Argento all'Ungheria

Orso d'Argento alla regia per l'ungherese Dénes Nagy, al suo primo lungometraggio (dopo tanti cortometraggi), per il suo film "Natural Light", che racconta - con attori non professionisti - un episodio poco conosciuto della seconda guerra mondiale: l'esercito ungherese che riceve l'ordine di eliminare i partigiani sovietici.

Attori e attrici: un solo premio

L'attrice tedesca Maren Eggert, 47 anni, ha vinto l'Orso d'Argento come migliore interpretazione, per il film "Ich bin dein Mensch" (Sono il tuo uomo), dove si innamora perdutamente di un robot umanoide.

Per la prima volta, il premio al miglior attore o miglior attrice è stato concentrato in un'unico premio, senza una "premiazione di genere".

Dovrebbe essere così anche nelle prossime edizioni del Festival.

Virtualmente Festival...

Tutto rigorosamente virtuale, per questa 71esima edizione del Festival di Berlino: i film sono stati visti solo dai membri della giuria - tra cui il documentarista Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 con "Fuocoammare" - riuniti al Theater am Postdamer Platz, storica location del Festival, nel quartiere Tiergarten di Berlino.

Appuntamento a giugno

La vera cerimonia di premiazione si terrà, possibilmente, l'estate prossima.

La data prevista per la "Summer Special Edition" della Berlinale è dal 9 al 20 giugno.

Il palmarès: tutti i premi

Orso d'Oro al Miglior Film: "Bad luck banging or loony porn" di Radu Jude (Romania)

Grand Prix della Giuria, Orso d'Argento: "Wheel of Fortune and Fantasy" di Ryusuke Hamaguchi (Giappone)

Premio della Giuria, Orso d'Argento: "Mr Bachmann and His Class" di Maria Speth (Germania)

Orso d'Argento per il Miglior Regista: Dénes Nagy per "Natural Light" (Ungheria)

Orso d'Argento per la Migliore Attrice (premio non di genere): Maren Eggert (Germania) in "Ich bin dein Mensch"

Orso d'Argento per la Miglior Interpretazione in un ruolo secondario (premio non di genere): Lilla Kizlinger (Ungheria) in "Forest - I See You Everywhere"

Orso d'Argento per il Miglior Contributo Artistico: Yibrán Asuad per il montaggio di "Una película de policías" di Alonso Ruizpalacios (Messico)

Orso d'Argento per la Miglior Sceneggiatura: "Introduction" di Hong Sangsoo (Corea del Sud).