Luci accese, un segno della croce, in scena. Dopo mesi di polemiche e dibattiti è iniziato il Festival di Sanremo 2021. Platea vuota. Niente pubblico. Niente vip in prima fila. Applausi finti. Mascherine dietro le quinte, tamponi, gel disinfettanti e i soliti dibattiti sui social.

Sul palco del Teatro Ariston, esattamente come un anno fa, ma un po’ più emozionati, Amadeus e Fiorello padroni di casa. Tra tormentoni e gag per strappare, se non una risata almeno un sorriso agli italiani, il ricordo di un anno pesante, faticoso e drammatico. A ricordalo anche la star del calcio Zlatan Ibrahomivic e Alessia Bonari, la giovane infermiera che con il suo selfie col volto segnato dalle ore di lavoro fece il giro della rete in occasione del primo lockdown. Il Covid è sempre lì presente. A partire dalla crisi che imperversa sul settore dello spettacolo, penalizzato dalla chiusura dei locali, dai concerti off-limits fino all’assenza di aiuti concreti.

Ascolti in calo

La prima serata non ha fatto faville in fatto di ascolti. Circa 11 milioni gli spettatori per uno share del 46,%. Ci si aspettava qualcosa di più dopo il gran vociferare sui Big in gara, sui testi delle canzoni, sulle nuove proposte. Sotto i riflettori, come da copione, ancora una volta artisti che cercano di provocare o di ammaliare. Le uniche cifre confermato sono i cachet. Al padrone di casa, Amadeus, in qualità di direttore artistico e di conduttore del Festival andranno circa 600 mila euro, mentre Fiore dovrebbe percepire 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro.

Chi scrive nulla di nuovo in riviera e chi difende lo show della musica italiana. Perché in fondo Sanremo è Sanremo. Anche se quest’anno lo slogan più adatto sembra essere questo: è tutto un equilibrio sopra la pandemia.