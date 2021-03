Cinema: al Festival di Berlino il nuovo docufilm su Tina Turner

Un nuovo docufilm di Tina Turner viene presentato in anteprima (online) al Festival del cinema di Berlino.

Il documentario è realizzato dal duo di registi premio Oscar Dan Lindsay e T.J. Martin e ripercorre in 60 anni la carriera della cantante, in un mix di successi, abusi e discriminazioni.

"Il numero di volte in cui si è reinventata ed è rimasta rilevante - dice Dan Lindsay, regista - è una testimonianza della perseveranza e del potere di Tina e dell'idea che lei guarda sempre avanti".

AP Photo Markus Schreiber/Markus Schreiber

Il film biografico del 1993 "What's Love Got to Do with It", con Angela Bassett nei panni di Tina e Laurence Fishburne a impersonare Ike Turner, focalizza l'attenzione anche sul marito violento.

La carriera di Tina Turner è stata trasformata anche in un musical di grande successo, in scena a Londra, New York, Amburgo e Utrecht, sino alla chiusura dei teatri per la pandemia.