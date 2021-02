L'operazione Irini e il futuro della Libia

L'operazione Irini chiede di prorogare il suo mandato di altri due anni. Questa è stata la ragione della visita a Bruxelles dell'ammiraglio Fabio Agostini, a capo della delicata missione nel marzo 2020.

Irini è l'unica operazione che l'UE ha in atto nel contesto della guerra civile libica che da dieci anni dilania il Paese. Il suo compito principale è l'attuazione dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite attraverso l'utilizzo di risorse aeree, satellitari e marittime.

Nonostante la pandemia da Covid-19, l'operazione ha iniziato la sua attività in mare il 4 maggio 2020 e il 10 settembre 2020 è stata diciarata la piena operatività.

Euronews ha incontraro l'Ammiraglio Agostini per comprendere meglio che ruolo può svolgere questa operazione nello scacchiere libico.

Euronews: Irini avrà un ruolo nel processo del cessate il fuoco?

Ammiraglio Agostini:

"La Libia si trova in una fase cruciale. Nei prossimi giorni dovrebbe essere istituito un governo di transizione. Stiamo monitorando ciò che sta accadendo in mare, in aria e a terra. Siamo pronti a qualsiasi tipo di sostegno che la comunità internazionale, le parti in conflitto e gli Stati membri dell'UE decideranno di dare".

Euronews:

"Nonostante i mezzi a disposizione, ci sono state molte critiche sul fatto che delle armi stanno ancora entrando nel paese fornite dalle stesse fonti. Come risponde a quste ciritiche?".

Ammiraglio Agostini:

"Finora abbiamo ispezionato sei navi e stiamo monitorando circa 2000 navi e 150 voli. Inoltre abbiamo pubblicato 20 rapporti all'ONU e al gruppo di esperti su attività illecite possibili o verificate in Libia. Questi sono i nostri risultati e devo dire che sono abbastanza importanti per il breve periodo della nostra attività".

_Euronews:

_

Può dire che state anche aiutando a fermare l'immigrazione illegale dalla Libia verso l'Europa?

Ammiraglio Agostini:

"Credo che il modo migliore per fermare l'immigrazione clandestina e per contribuire allo smantellamento di questo modello di contrabbando di esseri umani sia addestrare la Guardia Costiera libica e la Marina, proprio perché dobbiamo renderle più autonome nell'affrontare le questioni di sicurezza nelle acque di loro responsabilità. Purtroppo in questo momento, a causa dello stallo politico, questo compito in particolare non è iniziato. Ma siamo fiduciosi che nel prossimo futuro, con i prissimi sviluppi della situazione in Libia, potremo ottenere dei risultati anche in questo campo".

_Euronews:

_

Le truppe straniere secondo lei dovrebbero lasciare la Libia per aiutare la transizione nella regione?

Ammiraglio Agostini:

"Penso che ci siano molti problemi per raggiungere una Libia stabile e pacifica. Certo, la presenza di truppe straniere ma in particolare la presenza di mercenari o forze armate illegali rappresentano ancora oggi dei problemi da risolvere".