L'argento a oltre 30 dollari l'oncia

Il prezzo dell'argento è balzato oltre i $ 30 l'oncia per la prima volta in otto anni, poiché gli utenti del forum Reddit Wall Street Bets hanno scommesso su un balzo di prezzo simile a quello del titolo Game Stop.

La guerra fra ribassisti speculatori e piccoli investitori

Da giovedì, l'argento ha guadagnato il 16,05%. La corsa è iniziata dopo i post sul forum Wall Street Bets. Questa community aveva spinto per l'acquisto in massa dell'azione della catena di negozi di videogiochi Game Stop per opporsi ai fondi di investimento, con conseguenti perdite per i fondi stessi che invece giocavano al ribasso.

Tra opportunità finanziarie e acquisto militante per opporsi agli "hedge fund", i piccoli investitori hanno guidato un rialzo dei prezzi che è cresciuto dell'1,625% dall'inizio dell'anno.

Il sistema si difende

"Gli hedge fund hanno avuto un grande avversario. Si potrebbe dire che Robinhood (app di trading) è diventata troppo potente contro lo sceriffo di Nottingham. Se sfonda il tetto le autorità di regolamentazione in America intervengono qualora si tema il peggio cioè un pericolo per l'intero sistema finanziario che nessun politico vuole rischiare ". Spiega Rober Halver,responsabile delle ricerche di mercato presso Baader Bank.

Sull'onda di Game Stop

Tutto è iniziato al momento degli acquisti frenetici di azioni Game Stop che hanno trainato gli investitori ad acquistare l'argento. Robinhood è diventata la piattaforma preferita dagli scommettitori esperti di social media che riforniscono titoli come Game Stop e AMC Entertainment.

Robinhood sollecita la linea di democratizzazione più forte ma un controllore del Massachusetts ha accusato l'azienda di gamifying trading.

I mercati azionari rischiano di trasformarsi in un casinò e questo non può avvenire. Il sistema vuole essere in grado di valutare fondamentalmente se un investimento è troppo costoso.