Vertice UE: tutti i nodi della campagna di vaccinazione

Resta alta la preoccupazione in Europa sulla gestione coordinata della panemia. A un mese dall'avvio della campagna di vaccinazione gli Stati membri si riuniscono per fare il punto, a fronte anche del diffondersi di nuove varianti del Covid-19 che potrebbero inficiare l'efficacia del vaccino.

In un vertice virtuale i 27 capi di stato e di governo dovranno esaminare diverse questioni cruciali per la riuscita della battaglia contro il coronavirus, non senza qualche polemica.

La Commissione UE si difende dalle critiche

Al centro delle critiche in queste settimane è stata la lentezza con cui l'UE ha autorizzato l'uso del vaccino Pfizer, già adoperato invece da Regno Unito. La Commissione europea ha più volte spiegato che la strategia perseguita dall'inizio punta ad avere un portfolio diversificato di vaccini, in un momento in cui non si sapeva ancora quale sarebbe stato più efficace.

Al momento l'Unione europea può contare su un arsenale di vaccini per un totale di 2 miliardi di dosi, tra vaccini approvati dall'EMA (l'agenzia europea del farmaco) e quelli in fase di approvazione.

Una strategia che, secondo l'esecutivo europeo, dovrebbe rivelarsi efficace proprio in virtù della sua diversificazione.

Un obiettivo di vaccinazione comune

Restano però evidenti le differenze nella velocità di vaccinazione: al momento la Danimarca è in testa ai 27, avendo vaccinato 2.94% della popolazione, seguita da Malta (2.65). Restano indietro la Francia (0.74%) e i Paesi Bassi (0.44%).

Per questo motivo la Commissione europea propone agli Stati membri di rispettare un calendario di vaccinazione che permetta di arrivare a vaccinare il 70% della popolazione adulta entro l'estate. Un obiettivo ambizioso, ma fattibile secondo molti paesi.

La delicata questione delle frontiere

Ma la presenza di nuove varianti potrebbe anche comportare una stretta sulle frontiere. Alcuni paesi come il Belgio hanno già fatto sapere che chiederanno di emettere un divieto europeo per i viaggi non essenziali. La questione delle frontiere è forse una delle più sensibili al momento e per evitare di tornare a uno spazio Schengen frammentato alcuni paesi del Sud Europa (Malta, Cipro e Grecia) chiedono un certificato di vaccinazione.

Al di là delle critiche circa la violazione dei diritti umani, del rischio di discriminazione e della protezione dei dati sensibili, una soluzione del genere desta perplessità anche per la sua efficacia.

Gli stessi virologi affermano infatti che non si possa escludere la capacità di contagio da parte di un soggetto vaccinato e invitano alla cautela.

Ciliegina sulla torta: il rallentamento della produzione di vaccini da parte di Pfizer. La casa farmaceutica ha affermato che le scorte mancanti verranno consegnate nelle prossime settimane, circa il 92% tra due settimane e il restante 8% entro la fine di febbraio.