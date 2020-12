Le colombe della speranza. Volano a Washington gli origami di Pendry

Una mostra che vuole essere un messaggio di speranza per il 2021. 2000 colombe di carta. Gli origami dell'artista tedesco Michael Pendry, famosi in tutto il mondo, sono volati presso la Cattedrale Nazionale di Washington. Anche se l’edificio è attualmente chiuso per le restrizioni dovute al Covid, l'installazione durerà fino al prossimo maggio.

Per Pendry mai come in questo momento le colombe sono un simbolo di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché rappresentano pace, speranza e resilienza. Ho iniziato a coinvolgere le persone a fare colombe di carta, origami, ovunque, nei bar, nei ristoranti dove andavo. Arrivano da tutto il mondo, da tutti i paesi, da persone di culture e religioni differenti.”

"È un’idea molto bella, ci racconta Randy Hollerith il Decano della Cattedrale di Washington. Dona speranza. Queste colombe vogliono significare il futuro che sta arrivando quando saremo fuori dall’incubo di questa pandemia.

Questa installazione, chiamata "The Doves" è già stata a Gerusalemme, Monaco, New York, San Francisco e, Londra. Ora è a Washington e sarà visibile al pubblico non appena saranno tolte le restrizioni.