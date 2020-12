Pandemia, in Austria al via i test di massa

L'Austria avvia test di massa sulla totalità della popolazione nella battaglia contro il coronavirus.

Centri per effettuare i test su base volontaria sono stati aperti a Vienna.

Iniziative analoghe erano già state prese in Slovacchia e nella regione italiana dell'Alto Adige.

In coda soprattutto persone che si sentono bene e non credono di poter risultare positivi, ma per le autorità lo screening aiuterà a contenere la diffusione della pandemia.

Per accrescere la capacitâ del sistema sanitario di gestire grandi numeri il governo austriaco ha schierato anche l'esercito.

Un portavoce spiega che al Centro congressi della capitale sono disponibili contemporaneamente 170 postazioni per effettuare il test, e altre due strutture più piccole sono già operative.

Chi intende sottoporsi al test potrà registrarsi e prenotarsi su un apposito sito web.

I positivi al test rapido per la ricerca degli anticorpi verranno entro 24 ore contattati per essere sottoposti ai test convenzionali ed eventualmente, per essere posti in quarantena.