Arte, tour virtuale alla scoperta di Kandinsky al Guggenheim di Bilbao

La cultura non chiude ma tiene le distanze. Lo fa anche il Guggenheim Museum di Bilbao che, per far fronte alle restrizioni sanitarie in vigore, ha optato per le visite virtuali.

In occasione della nuova esposizione, dedicata a Kandinsky, il Guggenheim ha organizzato un press tour, in diretta streaming con New York e con la curatrice della mostra.

Più di 500 tra giornalisti e ospiti si sono collegati per un viaggio nell'arte del fondatore della pittura astratta

Spetta a Megan Fontanella, curatrice della mostra, accogliere virtualente i visitatori: "Benvenuti alla mostra Kandinsky al Guggenheim di Bilbao - dice - durante il tour virtuale, che inizia tra breve, sarò lieta di condividere con voi i punti salienti della mostra e alcuni dei suoi temi principali".

Kandinsky è uno dei maggiori artisti del XX secolo, pioniere dell'arte moderna, capace di operarare un nesso strettissimo tra opera d'arte e dimensione spirituale.

La visita virtuale non può essere assimilabile, nella qualità della fruizione, alla presenza fisica, ma permette di avere molti dettagli sulle opere esposte, oltre che di vederle da vicino.

Il tour è fluido e al termine della visita viene organizzato un dialogo con la curatrice.

"62 di queste opere sono in mostra oggi al Guggenheim di Bilbao - spiega Fontanella - il montaggio, organizzato dalla fondazione Guggenheim di New York, illustra dunque l'arco completo della carriera artistica di Kandisky".

La mostra di Kandinsky può essere scoperta attraverso i social media del museo e sarà aperta virtualmente - sino a indicazioni contrarie e all'eventuale riapertura fisica dell'istituzione museale - sino 23 maggio 2021.